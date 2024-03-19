Фарит Мухаметшин провел встречу с международными наблюдателями на выборах президента России в Самарской области

Сенатор отметил высокую явку и активную гражданскую позицию избирателей, рассказал международным наблюдателям об особенностях процедур и организации процесса голосования в этом году, а также поблагодарил мониторинговую миссию за их взвешенную позицию и беспристрастный подход к наблюдению за выборами.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с международными наблюдателями, которые работали на выборах президента России в Самарской области.

В дни голосования в регионе находилась миссия международных экспертов из Алжира, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Парагвая, США и Болгарии. За три дня они ознакомились с работой участковых избирательных комиссий, посетили избирательные участки в Самаре, Тольятти и Жигулевске. Специалисты тщательно анализировали весь процесс осуществления голосования, включая период подготовки к избирательной кампании, вникали в процедурные нюансы и дали высокую оценку обеспечения всеобщей открытости выборов, высокого профессионализма избирательных комиссий и комфортного доступа на участки.

В последний день голосования 17 марта иностранные наблюдатели посетили Центр общественного наблюдения Самарской области за выборами, где с ними на прямую связь из здания Совета Федерации вышел Фарит Мухаметшин. Сенатор на иностранных языках членов делегации поприветствовал наблюдателей и поблагодарил их за участие в мониторинге важнейшего события внутриполитической жизни страны, определяющего ее будущее на долгосрочную перспективу.

Международные эксперты отметили, что процесс проведения выборов в регионе организован на высоком уровне, соответствующим лучшим мировым стандартам. Бывший министр сельского хозяйства Боливарианской Республики Венесуэла Майелин Р. Ариас подчеркнула: "Этот опыт мы заберем в свои страны. Восхищаемся единством народа России и его сплоченностью".

Наблюдатели особенно оценили уникальную прозрачность выборного процесса в России. Так, за ходом голосования в Самарской области следили почти 6 тысяч подготовленных общественных наблюдателей. В Центр общественного наблюдения в режиме онлайн передавалась картинка с 954 избирательных участков, расположенных в разных уголках области. Юрист и политический обозреватель из США Стивен Гил в беседе с Фаритом Мухаметшиным отметил: "Люди идут на участки, выполняя свой гражданский долг, и делают это с полной уверенностью и ответственностью".

Фарит Мухаметшин, отвечая на вопросы наблюдателей, отметил, что столь открытая и прозрачная процедура выборов президента России, в беспристрастности которой могли убедиться сами наблюдатели, отражает зрелый характер демократической системы нашей страны.

"Россия всегда была открытой, готовой к сотрудничеству и диалогу. Вы могли убедиться, что здесь живут добрые и отзывчивые люди, которым не безразлична судьба своей Родины. Вы видели своими глазами как сотни тысяч граждан шли на избирательные участки, чтобы проявить свою гражданскую активность и проголосовать за будущее России. Жители нашего региона продемонстрировали рекордно высокую явку. Их выбор был свободным и искренним. Мы ценим и благодарны, что наши друзья из стран мирового большинства смогли не только лично принять участие в столь важном событии нашей страны, но и передадут свои впечатления по возвращении домой!", — подчеркнул сенатор.