Работники Новокуйбышевского НПЗ отмечены дипломами регионального проекта "ЭкоРавновесие"

Новокуйбышевский НПЗ получил три диплома регионального общественного проекта "ЭкоРавновесие". Бережливое производство, участие в "зеленой" жизни города и области, дружба с нацпарком не на словах, а на деле, инициативность работников — Волга Ньюс расскажет, какая работа предприятия и сотрудников стоит за наградами.

В рамках конкурса были отмечены машинист цеха энергопроизводства Александр Бородин и специалист отдела промышленной безопасности завода Юлия Пуговкина. Кроме того, предприятие получило диплом "За весомый вклад в развитие корпоративного волонтерства и защиту окружающей среды, а также активную работу по повышению уровня экологической культуры населения".

Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ непрерывно ведут волонтерскую работу в Самарской области: акции по очистке береговых зон рек, посадка саженцев, экологическое просвещение, поддержка экотуризма. Вот далеко не полный перечень мероприятий, в которых принимают участие заводчане.

Заводчане мыслят и действуют экологично, рациональное потребление — принцип работы во всех сферах деятельности предприятия. На заводе внедрён проект "Зелёный офис", в рамках которого сортировке и дальнейшей переработке подлежат производственные и бытовые отходы. Только за прошлый год заводские волонтеры отсортировали и направили на рециклинг более 30 тонн макулатуры и отработанного промышленного пластика. Кроме того, они организовали экоуроки в школах и детском загородном лагере.

Волга и чистая вода

На переработку отправляется также мусор, собранный в рамках различных акций по очистке береговых зон рек, водохранилищ и родников ко Дню Волги, "Вода России", "Мы чистим мир", "Родники Самарской области".

Реализуя мероприятия по сохранению водных ресурсов, за год Новокуйбышевский НПЗ увеличил использование оборотной воды до 95% и сократил забор речной воды на 10,6%. Это стало возможным благодаря оптимизации схемы водоснабжения, которая позволяет замыкать производственный цикл с использованием речной воды в технических целях. За качеством подземных и поверхностных вод следят специалисты лаборатории экологического контроля НК НПЗ, проводят ежедневный мониторинг и исследования проб.

В рамках природоохранной деятельности предприятие много лет ведет работу по восполнению биоресурсов реки Волги и ежегодно выпускает тысячи мальков стерляди, сазана и толстолобика.

Экотуризм и "зеленый" город

Сохранение окружающей среды — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК НПЗ. Из последних примеров — участие в сохранении популяции орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России. Так, при поддержке самарских предприятий "Роснефти" организовано изучение мест гнездования орланов. Суть программы — исследовать места обитания птиц, чтобы минимизировать поток людей в те места, где они обосновались, чтобы орланы не улетали и размножались на территории нацпарка "Самарская Лука".

С национальным парком Самарской области НК НПЗ сотрудничает уже более 10 лет, реализуя совместные природоохранные проекты. Предприятие помогло обустроить вольер для крупных хищных птиц и смотровой объект в вольере, где проживает семейство диких кабанов, открыты эколого-просветительский комплекс в Жигулевске и визит-центр в селе Сосновый Солонец. В рамках проекта "Экотропа-63" разработано и запущено мобильное приложение для виртуальных путешествий по "Самарской Луке".

Во время акции "Кедры России" волонтеры НК НПЗ высадили более 300 саженцев кедров, ели и сосны на территориях детских садов и городских школ. Кроме того, при благотворительной поддержке НК НПЗ в Новокуйбышевске было высажено 550 саженцев сирени, рябины, каштанов, кизильника и других деревьев и кустарников.

Экологическое просвещение

Бережное отношение к природе и экологическую культуру волонтеры НК НПЗ транслируют в массы. В экологических проектах с заводчанами участвуют ученики профильных "Роснефть-классов", студенты Новокуйбышевского нефтехимического техникума и филиала СамГТУ.

Молодые специалисты проводят уроки по охране окружающей среды. Так, сотрудники Новокуйбышевского НПЗ совместно с участниками Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" подготовили и провели для школьников и дошколят серию экологических занятий. Юные натуралисты приняли участие в интерактивной познавательной программе "ЭкоГТО", они сдавали экологические нормативы: учились сортировать отходы, убирать за собой мусор, собирать походный рюкзак. Много нового юные защитники природы узнали о Красной книге России и редких видах животных, обитающих на территории Самарской области.

НК НПЗ в "ЭкоРавновесии"

Дипломы одноименного регионального проекта — это и результат реализации комплексной экологической программы и модернизации производства НК НПЗ. За последние 10 лет завод снизил воздействие на окружающую среду на 40%, в том числе за последние пять лет на 26% сокращено воздействие на атмосферу, на 40% — объем сточных вод.

Предприятие круглосуточно мониторит качество атмосферного воздуха в режиме реального времени с помощью трех санитарных экологических постов, где каждые 20 минут по 32 показателям собирается информация. Также в Новокуйбышевске установлены экомониторы, на которых транслируются данные о качестве воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия.