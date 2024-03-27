Прокуратура Тольятти организовала проверку из-за затопления дорог

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Прокуратурой города Тольятти в связи с многочисленными фактами затопления дорог местного значения с привлечением прокуроров районов города организованы проверочные мероприятия в отношении администрации Тольятти, а также коммерческих организаций, ответственных за содержание дорог и дождевых канализаций, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.