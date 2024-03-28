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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" выполнили инвестпрограмму почти на 8 млрд рублей

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За 4 года действия концессионного соглашения специалисты "РКС-Самара" выполнили мероприятий инвестиционной программы почти на 8 миллиардов рублей, что соответствует 69 км новых сетей, проложенных под землей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

С 2019 по 2023 год, период действия концессионного соглашения между Правительством Самарской области, администрацией г. о. Самара и "РКС-Самара", специалистами ресурсного предприятия была проделана колоссальная работа по перекладке и строительству сетей водоснабжения и водоотведения: всего было уложено 69 км новых труб.

Только в 2023 году были завершены масштабные работы по прокладке двух водоводов диаметром 600 мм в Красноглинский район, начато строительство двух водоводов диаметром 1000 мм и уложено 5 км нового напорного коллектора в Куйбышевском районе. И это только самые крупные, значимые объекты.

Кроме них были выполнены десятки относительно небольших перекладок во всех районах города. Например: водовод диаметром 600 мм по ул. Тухачевского, диаметром 300 по ул. Киевской, канализационные линии на ул. Куйбышева, Олимпийской, Старонабережной.

Число перекладок ресурсная компания смогла увеличить благодаря условиям концессионного соглашения и серьезного увеличения инвестиционной программы. В 2019–2023 годах сотрудники "РКС-Самара" выполнили мероприятий инвестиционной программы на общую сумму в 7 миллиардов 994 миллионов рублей.

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