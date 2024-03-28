"РКС-Самара" выполнили инвестпрограмму почти на 8 млрд рублей

За 4 года действия концессионного соглашения специалисты "РКС-Самара" выполнили мероприятий инвестиционной программы почти на 8 миллиардов рублей, что соответствует 69 км новых сетей, проложенных под землей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
С 2019 по 2023 год, период действия концессионного соглашения между Правительством Самарской области, администрацией г. о. Самара и "РКС-Самара", специалистами ресурсного предприятия была проделана колоссальная работа по перекладке и строительству сетей водоснабжения и водоотведения: всего было уложено 69 км новых труб.
Только в 2023 году были завершены масштабные работы по прокладке двух водоводов диаметром 600 мм в Красноглинский район, начато строительство двух водоводов диаметром 1000 мм и уложено 5 км нового напорного коллектора в Куйбышевском районе. И это только самые крупные, значимые объекты.
Кроме них были выполнены десятки относительно небольших перекладок во всех районах города. Например: водовод диаметром 600 мм по ул. Тухачевского, диаметром 300 по ул. Киевской, канализационные линии на ул. Куйбышева, Олимпийской, Старонабережной.
Число перекладок ресурсная компания смогла увеличить благодаря условиям концессионного соглашения и серьезного увеличения инвестиционной программы. В 2019–2023 годах сотрудники "РКС-Самара" выполнили мероприятий инвестиционной программы на общую сумму в 7 миллиардов 994 миллионов рублей.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!