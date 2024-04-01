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Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" провели плановое пожарно-тактическое учение на НПС в Самарской области

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка" с привлечением подразделений противопожарной службы Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка и совершенствование действий оперативного персонала и членов добровольной пожарной дружины, проверка знаний и практических навыков работников в случае возникновения пожара на производственном объекте, а также работоспособности пожарной техники и исправности пожарно-технического вооружения.

По замыслу тренировки в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м произошел взрыв газовоздушной смеси с частичным обрушением крыши и с последующим возгоранием нефти. Площадь условного возгорания составила 408 кв. м. При этом комплексная система автоматического пожаротушения резервуара вышла из строя.

На место в нормативные сроки прибыли боевые расчеты ведомственной пожарной команды. Был развернут оперативный штаб, определена методика тушения подслойным способом от передвижной пожарной техники непосредственно в слой нефти резервуара. Охлаждение "горящего" резервуара осуществлялось от системы водяного охлаждения.

В ПТУ участвовали работники НПС, личный состав ведомственной пожарной команды, а также члены добровольной пожарной дружины станции — всего 17 человек. Были использованы три автомобиля спецтехники и пожарно-техническое оборудование.

Пожарная охрана и персонал НПС "Большая Черниговка" подтвердили готовность к выполнению практических действий по ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций. Благодаря оперативным и слаженным действиям условное возгорание было локализовано и ликвидировано в нормативные сроки. Комиссия пришла к выводу, что квалификация персонала и техническое оснащение позволяют своевременно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах АО "Транснефть - Приволга".

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