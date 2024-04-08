АО "Транснефть - Приволга" подготовило производственные объекты к весеннему паводку

АО "Транснефть - Приволга" завершило подготовку объектов магистральных трубопроводов к безопасной эксплуатации и устойчивой работе в период весеннего паводка.

Разработан и реализован комплекс мероприятий, направленный на предотвращение подтопления объектов, сооружений связи и опор линий электропередачи, а также размыва участков. Организовано воздушное патрулирование и наземное обследование 5,3 тыс. км линейной части трубопроводов. Большое внимание уделено техническому состоянию 95 подводных переходов магистральных нефтепроводов (МН), контролю ситуации на переходах через автомобильные и железные дороги, проведены ревизия и ремонт предупреждающих знаков в этих местах.

Завершено сезонное техническое обслуживание около 1,1 тыс. единиц запорной арматуры, в том числе задвижек на переходах через водные преграды. Проверено техническое состояние 139 систем линейной телемеханики на подводных переходах.

На нефтеперекачивающих станциях проведено техобслуживание запорной арматуры, выполнена проверка канализации и очистных сооружений. Специалисты провели подготовку резервуарных парков, предприняли меры по предотвращению затопления сооружений нефтеперекачивающих станций, герметизации заглубленных помещений, насосных. Проверена работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, подтверждена исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов, сформирован аварийный резерв материалов.

Созданы оперативные группы для быстрого реагирования в случае нештатной ситуации. Непосредственно в период паводка в районе пересечения трубопроводов с водными преградами запланировано проведение работ по очистке их от топляка и мусора для предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды.

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы АО "Транснефть - Приволга" проходят по территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Татарстан. Местные жители проинформированы о местах прохождении трасс трубопроводов и линий связи.

На сегодняшний день все производственные объекты предприятия подготовлены к работе в период весеннего паводка.

Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию в весенне-летний период в соответствии с требованиями промышленной безопасности позволяет АО "Транснефть - Приволга" поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.