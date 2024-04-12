16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новые рекорды: нефтяники Новокуйбышевска приняли участие в Корпоративных соревнованиях "Роснефть ГТО" Работники Новокуйбышевского НПЗ отмечены дипломами регионального проекта "ЭкоРавновесие" Лыжники Новокуйбышевского НПЗ взяли призовые места на "Лыжне Роснефти" в Тюмени Новокуйбышевские нефтепереработчики подарили книги многодетным семьям ООО "ННК-Самаранефтегаз" провело учения по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Лаборатории АО "Транснефть - Приволга" в I квартале 2024 года выполнили около 23 тыс. испытаний нефти и нефтепродуктов

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты испытательных лабораторий АО "Транснефть - Приволга" в I квартале 2024 года выполнили 22,8 тыс. испытаний углеводородного сырья и топлива, в том числе 16,5 тыс. исследований нефти и 6,3 тыс. — нефтепродуктов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Кроме того, проведено порядка 2,9 тыс. процедур внутрилабораторного контроля в целях подтверждения точности получаемых результатов.

Оценка состава и свойств нефти и нефтепродуктов ведется постоянно как при выполнении товарно-коммерческих операций, так и в оперативных целях для проверки неизменности показателей качества нефти и дизельного топлива при транспортировке по системе магистральных трубопроводов.

В семи лабораториях контроля качества нефти и в одной испытательной лаборатории качества нефтепродуктов Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений функционирует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС) и программно-аппаратный комплекс единой лабораторной информационной системы.

Эксплуатация систем обеспечивает сбор и передачу результатов испытаний, полученных с лабораторного оборудования, уменьшение ошибок за счет контроля ввода и получения данных напрямую с лабораторного оборудования, автоматическую обработку данных. В лабораториях реализована интеграция ЕЛИС с другими автоматизированными системами с целью автоматической передачи протоколов испытаний нефти и дальнейшего формирования паспорта качества.

Предприятие уделяет приоритетное внимание уровню материально-технической оснащенности лабораторий. Такой подход служит гарантией высоких стандартов проводимых исследований. Современное лабораторное оборудование позволяет выполнять полный спектр приемо-сдаточных и периодических испытаний нефти и нефтепродуктов при проведении учетных операций.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5