Лаборатории АО "Транснефть - Приволга" в I квартале 2024 года выполнили около 23 тыс. испытаний нефти и нефтепродуктов

Специалисты испытательных лабораторий АО "Транснефть - Приволга" в I квартале 2024 года выполнили 22,8 тыс. испытаний углеводородного сырья и топлива, в том числе 16,5 тыс. исследований нефти и 6,3 тыс. — нефтепродуктов.

Кроме того, проведено порядка 2,9 тыс. процедур внутрилабораторного контроля в целях подтверждения точности получаемых результатов.

Оценка состава и свойств нефти и нефтепродуктов ведется постоянно как при выполнении товарно-коммерческих операций, так и в оперативных целях для проверки неизменности показателей качества нефти и дизельного топлива при транспортировке по системе магистральных трубопроводов.

В семи лабораториях контроля качества нефти и в одной испытательной лаборатории качества нефтепродуктов Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений функционирует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС) и программно-аппаратный комплекс единой лабораторной информационной системы.

Эксплуатация систем обеспечивает сбор и передачу результатов испытаний, полученных с лабораторного оборудования, уменьшение ошибок за счет контроля ввода и получения данных напрямую с лабораторного оборудования, автоматическую обработку данных. В лабораториях реализована интеграция ЕЛИС с другими автоматизированными системами с целью автоматической передачи протоколов испытаний нефти и дальнейшего формирования паспорта качества.

Предприятие уделяет приоритетное внимание уровню материально-технической оснащенности лабораторий. Такой подход служит гарантией высоких стандартов проводимых исследований. Современное лабораторное оборудование позволяет выполнять полный спектр приемо-сдаточных и периодических испытаний нефти и нефтепродуктов при проведении учетных операций.