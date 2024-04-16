Самарец потерял 2 млн руб. в попытках вернуть билеты на концерт

В Самаре 24-летний парень лишился крупной суммы, пытаясь вернуть билеты на концерт. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Чтобы вернуть билеты на концерт, молодой человек перешел по ссылке с копией документов в смс с подтверждением успешной покупки. Но сервис был временно недоступен. Позже парень решил еще раз попробовать вернуть деньги, но на этот раз воспользовался ссылкой на сервис онлайн-кассы, предложенную поисковиком. В итоге с его счета списали более 2 млн рублей.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎