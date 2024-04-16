Самарец потерял 2 млн руб. в попытках вернуть билеты на концерт

В Самаре 24-летний парень лишился крупной суммы, пытаясь вернуть билеты на концерт. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Чтобы вернуть билеты на концерт, молодой человек перешел по ссылке с копией документов в смс с подтверждением успешной покупки. Но сервис был временно недоступен. Позже парень решил еще раз попробовать вернуть деньги, но на этот раз воспользовался ссылкой на сервис онлайн-кассы, предложенную поисковиком. В итоге с его счета списали более 2 млн рублей.