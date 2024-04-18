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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Автоволгастрой" построит посадочную площадку в "Жигулевской долине — 2"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвело итоги конкура на поиск подрядчика, который построит посадочную площадку на территории индустриального парка "Жигулевская долина — 2".

Цель строительства — "обеспечение приема, наземного и технического обслуживания, выпуска беспилотных воздушных судов".

Начальная цена контракта составляла 155,08 млн рублей. На торги заявился всего один участник. Заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик — ООО "Автоволгастрой" предложил выполнить услуги по максимальной цене контракта. Он построит площадку в два этапа. Первый этап — с даты заключения контракта по 1 августа, второй — с 1 августа по 20 декабря текущего года.

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