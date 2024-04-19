Сбер помог студентам-юристам Поволжья "прокачать" свои знания

Ребята решали кейсы из различных отраслей права на V Межрегиональной юридической олимпиаде Сбера.

Поволжский банк Сбербанка провёл V Межрегиональную Юридическую олимпиаду для студентов профильных факультетов вузов. В ней приняли участие более ста ребят из двенадцати вузов Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.

Интеллектуальный поединок состоялся в очном и онлайн-формате. Четырнадцать студенческих команд соревновались в знании различных отраслей права и умении решать логические задачи. Вопросы для олимпиады готовили специалисты в области юриспруденции, основываясь на реальных случаях из практики.

По результатам четырёх туров и творческого домашнего задания победила команда "КАЗУС" Астраханского государственного университета.

"Проведение юридической олимпиады для студентов стало уже доброй традицией. Её основная цель — повышение правовой и финансовой грамотности молодёжи, развитие коммуникационных способностей и навыков быстро ориентироваться, находить ответы на вопросы. Работа над этими компетенциями пригодится им как в личной жизни, так и в работе", — отметил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Денис Белозерцев.