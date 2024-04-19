Сбер помог студентам-юристам Поволжья "прокачать" свои знания

Ребята решали кейсы из различных отраслей права на V Межрегиональной юридической олимпиаде Сбера.
Поволжский банк Сбербанка провёл V Межрегиональную Юридическую олимпиаду для студентов профильных факультетов вузов. В ней приняли участие более ста ребят из двенадцати вузов Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей.
Интеллектуальный поединок состоялся в очном и онлайн-формате. Четырнадцать студенческих команд соревновались в знании различных отраслей права и умении решать логические задачи. Вопросы для олимпиады готовили специалисты в области юриспруденции, основываясь на реальных случаях из практики.
По результатам четырёх туров и творческого домашнего задания победила команда "КАЗУС" Астраханского государственного университета.
"Проведение юридической олимпиады для студентов стало уже доброй традицией. Её основная цель — повышение правовой и финансовой грамотности молодёжи, развитие коммуникационных способностей и навыков быстро ориентироваться, находить ответы на вопросы. Работа над этими компетенциями пригодится им как в личной жизни, так и в работе", — отметил заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Денис Белозерцев.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.