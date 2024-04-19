Энергетики "Т Плюс" отремонтируют теплосети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной

С 22 по 28 апреля 2024 года специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловой сети Нижней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК) в границах улиц: пр.Кирова — ул. Ветлянская — ул. Кабельная — 22 Партсъезда — Заводское ш. — ул. Земеца — ул. Береговая.
Обращаем внимание, что жители города не испытают на себе каких-либо ограничений: в Нижней зоне БОК отсутствуют жилые дома с централизованным горячим водоснабжением.
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать простые меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, а также напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи мест проведения ремонта коммуникаций. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Напомним, что гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния тепловых сетей и традиционно проводятся в межотопительный летний период.
Обо всех обнаруженных повреждениях или отсутствии крышки люка на теплокамере просьба сообщать в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 или 279-79-79. Также можно воспользоваться круглосуточным онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) на сайте tss.tplusgroup.ru.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой городов к предстоящей зиме.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!