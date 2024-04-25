В Самарской области начались весенние полевые работы

Самарские аграрии приступили к весенним работам в полях - боронованию зяби, подкормке озимых и многолетних трав. На отдельных участках в ряде муниципальных районов начался сев яровых. В хозяйствах сделан запас горюче-смазочных материалов, завезен необходимый объем минеральных удобрений, подготовлены техника и другие сельскохозяйственные агрегаты, семена.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 25 апреля 2024 г. бороной прошли более 1 млн гектаров, озимые подкормили на площади 370 тыс. гектарах озимых, засеяно первые 20 тыс. гектаров. Всего под урожай нынешнего года озимые посеяли на 523,5 тыс. гектаров. Планируется, что к концу апреля посевная начнется практически во всех хозяйствах региона.

Обеспечение продовольственной безопасности - первостепенная задача для агропромышленного комплекса региона, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он неоднократно подчеркивал, что самарские аграрии вносят весомый вклад в продовольственный суверенитет региона и страны в целом, а отрасль сельского хозяйства в регионе активно и динамично развивается.

В 2024 г. посевная площадь сельскохкультур в регионе сохранится на уровне прошлого. Яровые планируется засеять на площади более 1,6 млн гектаров. Почти 60% всего зернового клина составит озимая и яровая пшеница. Наибольшие площади в группе технических культур традиционно займет подсолнечник, но вместе с тем в губернии планируют увеличить посев сои и горчицы.

В Самарской области для эффективной работы местных сельхозпроизводителей предусмотрено более 40 направлений государственной поддержки, в том числе в рамках национальных проектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", реализация которых ведется по решению президента РФ Владимира Путина.

В 2024 г. на поддержку отрасли предусмотрено более 3,4 млрд руб. из областного и федерального бюджетов, более 1 млрд из них планируется направить на растениеводство. Так, в этом году будут субсидироваться проведение агротехнологических работ (погектарная поддержка), поддержка элитного семеноводства, производство и реализация зерновых культур, закладка и уход за многолетними насаждениями и страхование урожая. Причем с этого года по поддержке элитного семеноводства, закладке многолетних насаждений и уходу за ними и ряду других направлений используется механизм авансирования.

Кроме того, с 2024 г. министерством реализуются новые меры государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Им возмещается часть затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта.

Комплекс посевных и предпосевных обработок полей идет полным ходом в Большеглушицком районе. Посевная площадь в муниципалитете составляет 188 тыс. гектаров земли, под весеннюю обработку попадает 140 тыс. гектаров, в том числе 31 тыс. - озимая пшеница. Руководитель районного управления сельского хозяйства Сергей Гладков констатирует, что перезимовали культуры хорошо, растениеводческие хозяйства к предстоящей кампании относятся ответственно.

"Каждая весна проходит по-своему. В этом году весны, можно сказать, и не было - из зимы мы сразу шагнули в лето. Это, с одной стороны, и неплохо: раньше созреет урожай, уберем его до осенних дождей. Главное, чтобы не было потом возвратных холодов, которые могут потрепать озимые, как это случилось в прошлом году", - отмечает генеральный директор сельхозпредприятия "Степные просторы" Николай Золотов.

Дан старт весенним работам и в полях Волжского района. Местные аграрии знают, что главное - качественно подготовиться к посевной. Как рассказал главный агроном ООО "Тверское" Николай Хвостов, с горюче-смазочными материалами и удобрениями проблем нет, все приобретено заблаговременно и ждет применения. "С каждым сезоном развиваемся, осваиваем новые площади, вводим их в оборот. Поля "Тверского" в Волжском районе - это более 18 тыс. гектаров пашни. Имеем земли и в других муниципальных районах. Хозяйство в полном объеме обеспечено высокопроизводительной техникой и современным оборудованием. Озимые посеяны на 5,2 тыс. гектарах, подсолнечник будем выращивать на 4,9 тыс. гектаров, масличный лен - на двух тысячах. Часть земель оставили под парами, - говорит Н.Хвостов. - Был резкий подъем температуры вплоть до тридцати градусов, и влажная почва сразу запеклась, получился эффект глиняного горшка в печи. Но в целом все у нас идет по плану, все успеваем и рассчитываем на высокие урожаи".