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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть — Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" совместно с подразделениями ФГБУ "Управление ДП ФПС ГПС № 5" провело плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ) по тушению условного пожара в резервуарном парке головной перекачивающей станции (ГПС) "Тингута" в Волгоградской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка взаимодействия сил и средств территориальных пожарно-спасательных гарнизонов с техническими и аварийными службами ГПС, повышение готовности привлекаемых сил и средств пожарной охраны и АО "Транснефть — Приволга" к действиям по ликвидации пожара и обеспечению основных функций объекта хранения и транспортировки нефтепродукта. Также проверялась готовность членов добровольно-пожарной дружины и оперативного персонала станции к ликвидации пожара, отрабатывалось взаимодействие с подразделениями ОФПС, порядок оповещения и эвакуации людей, схемы пожаротушения.

По сценарию учения в резервуарном парке произошел взрыв паровоздушной смеси в резервуаре объемом 20 тыс. куб. м. Началось "горение" дизельного топлива по всей площади резервуара, крыша резервуара условно обрушилась внутрь емкости. Автоматическая система подслойного тушения не сработала, система орошения "горящего" резервуара — в неработоспособном состоянии.

После поступления сигнала технологический процесс был остановлен, объект обесточен. Объявлена общая эвакуация работников, не задействованных в ликвидации условного пожара. После проведения разведки и оценки обстановки пожарные расчеты трех отделений 22 пожарно-спасательной части ФГБУ "Управление ДП ФПС ГПС № 5" сосредоточились на тушении "горящего" резервуара, подготовке и проведении пенной атаки. Для отработки еще одной вводной ПТУ к месту пожара доставлен прицеп с пенообразователем. Тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники и подачей пены сверху пеноподъемниками. Условное возгорание было ликвидировано.

В ПТУ приняли участие около 40 человек, использовалось 6 единиц пожарной техники

Действия специалистов ГПС "Тингута" и работников подразделения пожарной охраны получили высокую оценку организаторов тренировки. Задача по локализации и ликвидации условного возгорания резервуара была выполнена в регламентное время.

Производственные объекты АО "Транснефть — Приволга" относятся к категории взрывопожароопасных. Проведение учений по тушению условных возгораний является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.

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