В Самаре хотят сделать новый пляж

Количество мест для купания может увеличиться. В областной столице хотят оборудовать новый пляж. Идея о его возможном месторасположении прописана в скорректированном проекте планировки территории стрелки рек Волги и Самары.

Судя по эскизу застройки, под пляж выбрали участок берега реки Самары. Окружать его будет благоустроенная набережная.

Фото: правительство Самарской области

Фото: правительство Самарской области

И набережная, и пляж - часть плана реновации территории стрелки. Она станет возможной после переноса грузового речного порта.

За основу эскиза застройки власти взяли проект "Притоки Волги", который предусматривает строительство зданий в виде матрешек. Посмотрите эскизы.

Однако, как сообщили Волга Ньюс в региональном минстрое, рассматриваются и различные предложения инвесторов. Поэтому концепция застройки может меняться.