В Самарской области продолжается акция "Весна — тают пени"

До 31 мая клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут принять участие в ежегодной акции "Весна — тают пени". На сегодняшний день свыше 30 тысяч жителей региона выполнили ее условия и погасили задолженность за тепло.
Напомним, что весенняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходит с 1 апреля до 31 мая 2024 года. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.
"У наших клиентов осталось три недели, чтобы выгодно оплатить имеющуюся задолженность за тепловую энергию. Приглашаю жителей региона воспользоваться этой возможностью и начать взаимоотношения с энергокомпанией с чистого листа", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Получить более подробную информацию об акции "Весна — тают пени" жители Самарской области могут на сайте promo.esplus.ru.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!