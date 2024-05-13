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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области продолжается акция "Весна — тают пени"

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 31 мая клиенты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" могут принять участие в ежегодной акции "Весна — тают пени". На сегодняшний день свыше 30 тысяч жителей региона выполнили ее условия и погасили задолженность за тепло.

Фото: предоставлено АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Напомним, что весенняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходит с 1 апреля до 31 мая 2024 года. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

"У наших клиентов осталось три недели, чтобы выгодно оплатить имеющуюся задолженность за тепловую энергию. Приглашаю жителей региона воспользоваться этой возможностью и начать взаимоотношения с энергокомпанией с чистого листа", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Получить более подробную информацию об акции "Весна — тают пени" жители Самарской области могут на сайте promo.esplus.ru.

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