В Ставропольском районе из оросительного канала спасен лось

В среду, 15 мая, в 08:04 департамент охоты и рыболовства Самарской области получил срочный вызов от оператора ЕДДС о застрявшем лосе в оросительном канале недалеко от села Луначарский Ставропольского района.

На место происшествия были направлены опытные егеря и специалист депохоты.

Лось оказался запертым в глубоком канале из-за скользких бетонных стен. Егеря решили помочь животному, выбрав участок с травой, где он мог бы получить опору и нагоном направляли туда лося. Несмотря на несколько неудачных попыток, благодаря настойчивости спасателей лось наконец-то освободился.

После третьей попытки ему удалось выбраться, и его отогнали к безопасному месту в лесу.