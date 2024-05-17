АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции "Муханово" Бугурусланского районного нефтепроводного управления.

Цель — определение степени готовности к тушению возможных пожаров на объектах Бугурусланского РНУ, отработка навыков управления силами и средствами при пожаре.

По легенде учений произошло "возгорание" нефти в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м. Система пожаротушения в штатном режиме не сработала. После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место "возгорания" оперативно прибыл личный состав ведомственной пожарной команды, члены добровольной пожарной дружины. Для оказания помощи в тушении после оповещения прибыли пожарные караулы пожарно-спасательной части.

Тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. Одновременно проводилось охлаждение соседнего резервуара. После проведения основных работ по локализации загорания условный пожар был ликвидирован. В учении приняли участие около 30 человек, использовалось 5 единиц техники.

По итогам была дана положительная оценка эффективности взаимодействия дежурного караула договорного подразделения пожарной части со службами НПС. Персонал подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций. Все поставленные цели и задачи были достигнуты — условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.