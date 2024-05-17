АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке нефтеперекачивающей станции "Муханово" Бугурусланского районного нефтепроводного управления.
Цель — определение степени готовности к тушению возможных пожаров на объектах Бугурусланского РНУ, отработка навыков управления силами и средствами при пожаре.
По легенде учений произошло "возгорание" нефти в резервуаре объемом 5 тыс. куб. м. Система пожаротушения в штатном режиме не сработала. После получения сигнала персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место "возгорания" оперативно прибыл личный состав ведомственной пожарной команды, члены добровольной пожарной дружины. Для оказания помощи в тушении после оповещения прибыли пожарные караулы пожарно-спасательной части.
Тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники с подачей пены. Одновременно проводилось охлаждение соседнего резервуара. После проведения основных работ по локализации загорания условный пожар был ликвидирован. В учении приняли участие около 30 человек, использовалось 5 единиц техники.
По итогам была дана положительная оценка эффективности взаимодействия дежурного караула договорного подразделения пожарной части со службами НПС. Персонал подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций. Все поставленные цели и задачи были достигнуты — условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение пожарно-тактических учений является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее