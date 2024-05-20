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Экология Общество

В День Волги в Самарской области прошли экологические десанты

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для уборки и благоустройства волжских берегов объединились несколько сотен активистов "Молодой гвардии", волонтеров, депутатов и сторонников партии "Единая Россия".

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В России 20 мая отмечают День Волги. Вдоль берегов великой русской реки проживает почти треть всего населения страны.

Более 80 субботников и экологических акций запланировано в эти дни в муниципалитетах Самарской области, где есть прибрежные территории.

Молодогвардейцы Самары организовали субботник на волжском берегу одного из любимейших мест отдыха горожан — Загородного парка. Кстати, о благоустройсте этой территории неоднократно просили жители областной стлоицы, оставляяя свои предложения в Народную программу партии "Единая Россия". Активисты "Молодой гвардии" и волонтеры "Единой России" убрали мусор, ветки, пластиковые бутылки

"Для нас, как для молодого поколения, важно, чтобы берег нашей любимой реки находился в чистом и обрядном виде, чтобы он привлекал еще больше гостей и туристов нашей любимой Самарской губернии", — отметил активисты "Молодой Гвардии" Арсений Ганин.

В Тольятти. Жигулевске, в Сызрани и в Новокуйбышевске жители городов и эко-активисты в минувшие выходные привели в порядок недавно модернизированные набережные.

В честь празднования Дня Волги исполнительный секретарь местного отдкления "Единой России" Светлана Лобина с волонтерами городского штаба добровольчества организовала экосубботник на берегу реки.

"За посление 10 лет экологическое состояние рек и водоемов в Самарской области значительно улучшилось за счет взаимодействия в рамках развития местных водоемов. Также вручили благодарственные письма от партии нашим экоактивистам. Они следят за состоянием берега и мест отдыха.Чисто там, где не мусорят", — уверена Светлана.

"Погода замечательная, теперь отдыхать тут будет уютно и комфортно. Такие акции надо проводить чаще, а не только в День Волги", — уверены актвисты партийного проекта "Чистая страна" в Тольятти, которые собрали мусор и пластик в районе экопарка в Шлюзовом в минувшие выходные.

Напомним, что всего в самарском регионе единороссы и активисты партпроекта "Чистая страна" проведут более 80 экологических мероприятий, посвященных дню Волги.

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