В Самаре пройдет мероприятие "Туган тел"

В пятницу, 31 мая, в 15:00 в ДК "Металлург" пройдет торжественная часть мероприятия, посвященного 35-летию старейшей областной татарской общественной организации "Туган тел" ("Родной язык").

Созданное в 1989 г. объединение положило начало татарскому национальному движению нового времени в Самарской области. В тот год усилиями активистов "Туган тел" в Самаре после перерыва в 60 лет был проведен национальный праздник Сабантуй, открылась татарская воскресная школа, позже преобразованная в муниципальное образовательное учреждение "Яктылык", началось строительство Соборной мечети, стали регулярными фестивали "Играй, гармонь!", на волнах областного радио зазвучала передача на татарском языке. Тогда же была учреждена областная татарская газета "Бердәмлек", начата разнообразная работа по пропаганде историко-культурного наследия самарских татар, изучению и сохранению татарского языка. Эти и другие начинания тогда еще куйбышевского татарского культурного центра "Туган тел" послужили примером для соотечественников в Тольятти, Сызрани, Похвистнево, других городах и районах области, где татарская общественность вскоре тоже самоорганизовалась и начала планомерную национально-культурную работу среди татарского населения.

Создание татарского общества "Туган тел" послужило и толчком к возникновению национально-культурных центров многих народов, проживающих в регионе, издания книг и газет на национальных языках.

Сегодня СОТО "Туган тел" (президент Ильяс Шакуров, исполнительный директор Гюзель Рамазанова) успешно продолжает и развивает свою культурно-просветительскую деятельность.

Организуются татарские национальные праздники, оказывается содействие в создании учебных классов по изучению татарского языка, проводятся олимпиады школьников по татарскому языку и литературе, издаются газеты "Бердэмлек" и журнал "Самаркие татары", вот уже 11-й год работает двуязычный интернет-портал "Самтатньюс", укрепляются связи с татарскими организациями страны, ближнего и дальнего зарубежья. Основными задачами самарского областного татарского общества "Туган тел" были и остаются координация усилий татарской общественности для решения стоящих перед нами проблем, содействие дальнейшему развитию культуры; изучению истории, языка и традиций татарского народа; ознакомление населения нашего региона с культурой, историей, традициями и обычаями. Особое внимание - подрастающему поколению. При областной организации действует "молодежное крыло" "Туган тел", лидером которого является Фарзаня Махмутова, ежегодно формируются группы учащихся для отправки в межрегиональный лагерь, где дети погружаются в изучение мира татарской культуры и языка, оказывается всевозможная поддержка единственной в Самаре школе с изучением татарского языка "Яктылык".

Рабочая часть юбилейного мероприятия в ДК "Металлург" стартует утром 31 мая с деятельности тематических секций. С 10:00 модераторам и участникам секций предстоит поучаствовать в "мозговых штурмах" по направлениям "Национальная культура", "Образование", "История и краеведение", "Семейные традиции", "Бизнес и благотворительность", "Религия" и "Спорт". Цель - выработать идеи и решения, направленные на рост интереса татарского населения к своим корням, ведение здорового образа жизни, вовлечение как можно большего количества татар в общественную работу, направленную на сохранение и дальнейшее развитие традиционных национальных ценностей.