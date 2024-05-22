Стало известно новое место работы экс-главы самарского минпрома

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Андрей Шамин, недавно покинувший пост министра промышленности и торговли Самарской области, работает заместителем генерального директора АО "Тольяттиазот" по взаимодействию с государственными органами. Об этом сообщает "Самарское обозрение".