Стало известно новое место работы экс-главы самарского минпрома

Андрей Шамин, недавно покинувший пост министра промышленности и торговли Самарской области, работает заместителем генерального директора АО "Тольяттиазот" по взаимодействию с государственными органами. Об этом сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, о том, что Андрей Шамин, возглавлявший министерство с 2021 г., покидает пост, стало известно 15 мая из сообщения пресс-службы областного правительства. Указывалось, что он переходит "в одно из крупнейших предприятий региона".
Исполняющим обязанности министра промышленности Самарской области назначен замминистра Олег Волков.
Последние комментарии
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.