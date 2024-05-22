16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно новое место работы экс-главы самарского минпрома Подрядчику дали месяц на устранение колейности Московского шоссе В Самаре парковку у ж/д-вокзала оснащают автоматизированной технологией оплаты Fast Track Cosmos Hotel Group откроет гостиницу в Самаре Минтранс перестал рассматривать вопрос о переносе грузового порта в Самаре

Экономика и бизнес

Стало известно новое место работы экс-главы самарского минпрома

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 112
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Андрей Шамин, недавно покинувший пост министра промышленности и торговли Самарской области, работает заместителем генерального директора АО "Тольяттиазот" по взаимодействию с государственными органами. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, о том, что Андрей Шамин, возглавлявший министерство с 2021 г., покидает пост, стало известно 15 мая из сообщения пресс-службы областного правительства. Указывалось, что он переходит "в одно из крупнейших предприятий региона".

Исполняющим обязанности министра промышленности Самарской области назначен замминистра Олег Волков.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 20 мая 2024 03:14 Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило

На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2