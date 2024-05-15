Андрей Шамин покидает пост министра промышленности

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин покидает пост. Об этом стало известно из пресс-релиза по итогам его встречи с губернатором Дмитрием Азаровым.

"В ближайшее время по согласованию с руководителем области он перейдет на новое место работы - в реальный сектор экономики, в одно из крупнейших предприятий региона", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что губернатор отметил эффективную работу Андрея Шамина в правительстве области в непростой для региона и страны период.

"Благодарю за совместную работу, многое сделано. Вы - настоящий профессионал. В непростой период возглавили министерство, успешно и достойно прошли все перипетии, связанные с вызовами, с которыми пришлось столкнуться не только нашему региону, но и всей стране", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из таких вызовов - беспрецедентные по своему масштабу санкции со стороны недружественных стран. Все без исключения отрасли промышленности так или иначе ощутили это давление. Несмотря на сложности, при поддержке президента РФ, федерального правительства, региональной власти, благодаря умелому руководству предприятий и слаженной работе трудовых коллективов Самарской области удалось добиться значительных результатов, указывается в сообщении.

Дмитрий Азаров пожелал Андрею Шамину успехов на новом месте работы. "Уверен, ваш опыт пригодится. Надеюсь, что сотрудничество, которое сегодня есть между крупнейшими предприятиями Самарской области и правительством, министерством, будет только укрепляться", - отметил губернатор.

"Благодарю за оценку моей работы. Действительно, обстоятельства так сложились, что я перехожу на новую работу. Но при этом остается работоспособный коллектив министерства, готовый решать любые задачи, - подчеркнул Андрей Шамин. - Спасибо за то, что мне удалось поработать в команде под вашим руководством. Убежден, что на новом месте работы я также буду полезен для нашего региона".

Напомним, Шамин возглавлял минпром с 2021 года. его предшественник Олег Жадаев также перешел в реальный сектор - возглавил АО "АКОМ".