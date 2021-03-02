16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Олег Жадаев возглавит "АКОМ" Иван Пивкин назначен и.о. зампреда правительства Самарской области Мерген Бадма-Гаряев покинул самарский минздрав Госдолг Самарской области оказался на 8 млрд рублей меньше, чем планировалось Региональную программу развития культуры увеличили на 2 млрд рублей

Облправительство Власть и политика

Олег Жадаев возглавит "АКОМ"

Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев возглавит АО "АКОМ". Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров губернатора Дмитрия Азарова с акционером ГК "АКОМ" Лилией Игнатьевой.

"Для Самарской области АО "АКОМ им. Н. М. Игнатьева" — предприятие, имеющее стратегическое значение. Оно включено в региональный и федеральный перечни системообразующих организаций и является уникальным в масштабах не только региона, но и России в целом. С целью укрепления производственной мощи и развития компании по согласованию сторон Олегу Жадаеву доверено возглавить этот ответственный фронт работы", сообщает правительство региона.

Исполняеть обязанности министра назначен Андрей Шамин, который в ранге замминистра курирует в ведомстве нефтехимический комплекс.
 

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4