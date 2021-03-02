Олег Жадаев возглавит "АКОМ"

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев возглавит АО "АКОМ". Договоренность об этом была достигнута в ходе переговоров губернатора Дмитрия Азарова с акционером ГК "АКОМ" Лилией Игнатьевой.

"Для Самарской области АО "АКОМ им. Н. М. Игнатьева" — предприятие, имеющее стратегическое значение. Оно включено в региональный и федеральный перечни системообразующих организаций и является уникальным в масштабах не только региона, но и России в целом. С целью укрепления производственной мощи и развития компании по согласованию сторон Олегу Жадаеву доверено возглавить этот ответственный фронт работы", сообщает правительство региона.

Исполняеть обязанности министра назначен Андрей Шамин, который в ранге замминистра курирует в ведомстве нефтехимический комплекс.

