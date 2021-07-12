Глава самарского минпрома Андрей Шамин лишился приставки "врио"

Андрей Шамин назначен министром промышленности и торговли Самарской области. По данным Волга Ньюс, соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Напомним, Андрей Шамин с марта возглавлял министерство с приставкой "врио" - после того как кресло министра покинул Олег Жадаев. Шамин в ранге замминистра курировал в ведомстве нефтехимический комплекс.
Отметим, что сегодня также стало известно новое место работы Олега Жадаева
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.