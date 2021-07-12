Глава самарского минпрома Андрей Шамин лишился приставки "врио"

Андрей Шамин назначен министром промышленности и торговли Самарской области. По данным Волга Ньюс, соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, Андрей Шамин с марта возглавлял министерство с приставкой "врио" - после того как кресло министра покинул Олег Жадаев. Шамин в ранге замминистра курировал в ведомстве нефтехимический комплекс.

Отметим, что сегодня также стало известно новое место работы Олега Жадаева