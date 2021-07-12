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Облправительство Власть и политика

Глава самарского минпрома Андрей Шамин лишился приставки "врио"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Андрей Шамин назначен министром промышленности и торговли Самарской области. По данным Волга Ньюс, соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: samregion.ru

Напомним, Андрей Шамин с марта возглавлял министерство с приставкой "врио" - после того как кресло министра покинул Олег Жадаев. Шамин в ранге замминистра курировал в ведомстве нефтехимический комплекс.

Отметим, что сегодня также стало известно новое место работы Олега Жадаева

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