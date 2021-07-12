Экс-глава областного минпрома Олег Жадаев возглавил Самарский ЦСМ

Бывший глава областного минпрома Олег Жадаев с 1 июля возглавил ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" (Самарский ЦСМ), сообщает "Самарское обозрение". Прежний директор Самарского ЦСМ Евгений Мишин покинул свой пост в мае.

Напомним, Олег Жадаев с 2012 г. работал заместителем министра промышленности и технологий Самарской области - руководителем управления машиностроительного комплекса. С апреля 2020 г. по март 2021 г. он руководил министерством в статусе и. о.

В начале марта 2021 г. он покинул минпром, чтобы возглавить жигулевское АО "АКОМ им. Н. М. Игнатьева". Это одно из ключевых предприятий промышленной группы "АКОМ", на которое заведены основные производственные мощности по выпуску аккумуляторов. Однако на работу на жигулевский аккумуляторный завод Олег Жадаев так и не вышел.

По одной из версии Олег Жадаев так и не смог договориться с нынешней хозяйкой холдинга Лилией Игнатьевой — якобы "ее что-то не устроило" из уже согласованных было условий работы. По другой — Жадаев сам не принял поступившее ему предложение возглавить АО "АКОМ" из-за финансовых проблем всего холдинга.