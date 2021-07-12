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Экономика и бизнес

Экс-глава областного минпрома Олег Жадаев возглавил Самарский ЦСМ

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывший глава областного минпрома Олег Жадаев с 1 июля возглавил ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" (Самарский ЦСМ), сообщает "Самарское обозрение". Прежний директор Самарского ЦСМ Евгений Мишин покинул свой пост в мае.

Напомним, Олег Жадаев с 2012 г. работал заместителем министра промышленности и технологий Самарской области - руководителем управления машиностроительного комплекса. С апреля 2020 г. по март 2021 г. он руководил министерством в статусе и. о.

В начале марта 2021 г. он покинул минпром, чтобы возглавить жигулевское АО "АКОМ им. Н. М. Игнатьева". Это одно из ключевых предприятий промышленной группы "АКОМ", на которое заведены основные производственные мощности по выпуску аккумуляторов. Однако на работу на жигулевский аккумуляторный завод Олег Жадаев так и не вышел.

По одной из версии Олег Жадаев так и не смог договориться с нынешней хозяйкой холдинга Лилией Игнатьевой — якобы "ее что-то не устроило" из уже согласованных было условий работы. По другой — Жадаев сам не принял поступившее ему предложение возглавить АО "АКОМ" из-за финансовых проблем всего холдинга.

ФБУ "Самарский ЦСМ" занимается поверкой, калибровкой, аттестацией испытательного оборудования, экспертизой технической документации, аттестацией методик (методов) измерений. В арсенале центра — около 3000 эталонов и 1778 групп средств измерений. Согласно данным из отчета о результатах деятельности Самарского ЦСМ за 2020 г., Олегу Жадаеву предстоит руководить штатом в 328 сотрудников. Основным источником доходов учреждения являются платные услуги. По итогам 2020 года ФБУ заработало на них 488,38 млн рублей.

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