Врио министра промышленности назначен Олег Волков

Временно исполняющим обязанности министра промышленности Самарской области назначен Олег Волков, сообщили источники Волга Ньюс в облправительстве. Новые обязанности на него будут возложены с 16 мая.

Напомним, Андрей Шамин, возглавлявший министерство с 2021 г., покидает пост и переходит, как сообщалось, "в одно из крупнейших предприятий региона".

Олег Волков работает в минпроме с 2013 г. в статусе заместителя министра. В 2018 г. он уже исполнял обязанности министра, когда этот пост покинул Сергей Безруков.