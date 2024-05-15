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Облправительство Власть и политика

Врио министра промышленности назначен Олег Волков

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Временно исполняющим обязанности министра промышленности Самарской области назначен Олег Волков, сообщили источники Волга Ньюс в облправительстве. Новые обязанности на него будут возложены с 16 мая.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, Андрей Шамин, возглавлявший министерство с 2021 г., покидает пост и переходит, как сообщалось, "в одно из крупнейших предприятий региона".

Олег Волков работает в минпроме с 2013 г. в статусе заместителя министра. В 2018 г. он уже исполнял обязанности министра, когда этот пост покинул Сергей Безруков.

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