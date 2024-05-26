16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем химика В Самаре выпускников 132-й школы поздравил губернатор Дмитрий Азаров Герман Греф и Дмитрий Азаров обсудили сотрудничество в сфере туризма и транспортно-логистической отрасли Дмитрий Азаров поздравил сотрудников "Тольяттиазота" с 45-летием компании В Самарской области до конца года будет создан научно-производственный центр БАС

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем химика

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем химика.

"Уважаемые работники и ветераны химического комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Среди высокотехнологичных отраслей Самарской области химия и нефтехимия занимают особое место. Этот важнейший для региона сектор экономики сочетает в себе мощнейший инвестиционный и производственный потенциал, славную историю, богатые традиции, заложенные ветеранами нефтехимического кластера, и самые современные технологии. Не случайно продукция наших химических предприятий — аммиак, минеральные удобрения, полимерные пленки, синтетический каучук, пластмассы и многое другое — востребована не только в России, но и в десятках других стран.

Сегодня вам приходится трудиться в непростых условиях. Незаконные санкции коллективного Запада, попытки террористических атак со стороны неонацистского киевского режима существенно осложняют вашу работу.

Но вы не снижаете планку, направляя свои усилия на обновление производственных мощностей и ввод в строй новых промышленных объектов, повышение социальной ответственности и экологической безопасности предприятий, оказание благотворительной и спонсорской помощи. Все это способствует решению задачи, поставленной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по укреплению технологического суверенитета страны, достижению показателей национальных проектов "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", инициированных Главой государства.

Отдельной, самой искренней благодарности заслуживает осуществляемая вами поддержка наших героев — защитников Отечества в зоне специальной военной операции, помощь их семьям.

Дорогие друзья! Достичь намеченных рубежей было бы невозможно без ваших глубоких знаний, профессионализма, преданности своему делу и упорного труда. Уверен, что в этом сплаве — залог дальнейшего успешного развития химического комплекса и всей Самарской области.

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!", - говорится в сообщении. 

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2