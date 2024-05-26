Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем химика

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем химика.

"Уважаемые работники и ветераны химического комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Среди высокотехнологичных отраслей Самарской области химия и нефтехимия занимают особое место. Этот важнейший для региона сектор экономики сочетает в себе мощнейший инвестиционный и производственный потенциал, славную историю, богатые традиции, заложенные ветеранами нефтехимического кластера, и самые современные технологии. Не случайно продукция наших химических предприятий — аммиак, минеральные удобрения, полимерные пленки, синтетический каучук, пластмассы и многое другое — востребована не только в России, но и в десятках других стран.

Сегодня вам приходится трудиться в непростых условиях. Незаконные санкции коллективного Запада, попытки террористических атак со стороны неонацистского киевского режима существенно осложняют вашу работу.

Но вы не снижаете планку, направляя свои усилия на обновление производственных мощностей и ввод в строй новых промышленных объектов, повышение социальной ответственности и экологической безопасности предприятий, оказание благотворительной и спонсорской помощи. Все это способствует решению задачи, поставленной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по укреплению технологического суверенитета страны, достижению показателей национальных проектов "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", инициированных Главой государства.

Отдельной, самой искренней благодарности заслуживает осуществляемая вами поддержка наших героев — защитников Отечества в зоне специальной военной операции, помощь их семьям.

Дорогие друзья! Достичь намеченных рубежей было бы невозможно без ваших глубоких знаний, профессионализма, преданности своему делу и упорного труда. Уверен, что в этом сплаве — залог дальнейшего успешного развития химического комплекса и всей Самарской области.

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!", - говорится в сообщении.