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ПАО "Россети" обновило изоляцию ЛЭП на Южно-Уральской железной дороге

ОРЕНБУРГ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Филиал ПАО "Россети" — МЭС Волги обновил изоляцию на ЛЭП в Оренбургской области, от которой зависит электроснабжение Южно-Уральской железной дороги. Для этого заменили 2,8 тыс. изоляторов на линии электропередачи 220 кВ "Саракташ-тяга — Каргалинская". Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения центральных районов Оренбургской области и объектов ЮУЖД.

Фото: предоставлено ПАО "Россети"

Оборудование необходимо для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам ЛЭП. Повреждения изоляторов могут приводить к коротким замыканиям. Чтобы предотвратить технологические нарушения, энергетики регулярно проводят осмотры ЛЭП и меняют дефектное оборудование.

Новые изоляторы выполнены из закаленного стекла. Они характеризуются высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью, не требуют использования специальной диагностической аппаратуры для выявления дефектов.

Аналогичные работы запланированы еще на одной ЛЭП, снабжающей электроэнергией объекты Южно-Уральской железной дороги — 500 кВ "ИрГРЭС — Киембай". Она обеспечивает транзит электроэнергии от Ириклинской ГРЭС на восток Оренбургской области. На этом линейном объекте заменят более 6 тыс. изоляторов.

Всего в рамках ремонтной кампании 2024 года специалисты МЭС Волги установят в регионе порядка 10 тыс. новых изоляторов.

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