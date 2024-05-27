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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 мая, губернатор Дмитрий Азаров встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Встреча состоялась в рамках деловой программы, предваряющей заседание Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан, который сегодня проведут президент России Владимир Путин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, чтобы обсудить укрепление сотрудничества, перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В состав официальной делегации государственного визита президента Российской Федерации вошли руководители министерств, ведомств, главы субъектов страны, представители крупных компаний и промышленных предприятий. Интересы Самарской области представляет губернатор Дмитрий Азаров.
В ходе встречи с главой региона премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов отметил, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией находится на очень высоком уровне стратегического партнерства и союзнических отношений.

"Мы очень признательны, что президент Российской Федерации, уважаемый Владимир Владимирович Путин, после переизбрания выбрал Узбекистан одной из первых стран для официального визита. Это еще раз показывает уровень сотрудничества между нашими странами. Я знаю, что с главой Ферганской области Хайрулло Хайитбаевичем Бозаровым у вас налаживается очень хорошее взаимодействие, — обратился Абдулла Арипов к Дмитрию Азарову. — Надеюсь, что данная встреча на полях этого Совета регионов даст еще возможность для более тесного взаимодействия и поиска новых направлений сотрудничества".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что рад представить на встрече свою родную область — один из крупнейших промышленных регионов страны.

"Мы входим в десятку в стране по валовому региональному продукту, по инвестиционной привлекательности. Занимаем третье место по уровню инновационной активности организаций, что тоже очень важно, — сообщил губернатор. — Мы являемся космической столицей страны: все пилотируемые запуски в космос — на ракетах, произведенных в Самаре. АвтоВАЗ является лидером автопрома Российской Федерации. Активно развиваются не только наши традиционные отрасли специализации — химия, нефтехимия, нефтепереработка, нефтедобыча, но и новые инновационные направления, такие как беспилотная авиация — мы открыли новое производство".

Стороны обсудили сотрудничество по ряду направлений, в их числе — сельское хозяйство, промышленность, высокие технологии.

По итогам встречи с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым губернатор подчеркнул особую важность диалога Правительства Узбекистана с регионами России: "Я благодарен председателю Правительства за уделенное время. Мы смогли предметно и детально обсудить вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана и Самарской области, перспективные направления. По трем министерствам председатель Правительства Узбекистана тут же дал поручения на основании моих обращений для дальнейшей проработки вопросов. Такой уровень внимания к региону для нас очень дорог, мы постараемся сделать все для того, чтобы это взаимовыгодное сотрудничество развивалось опережающими темпами".

Дмитрий Азаров отметил, что огромный импульс развитию сотрудничества между странами дает визит в Узбекистан президента России Владимира Путина. "Это совершенно четкий сигнал и для бизнеса, и для органов государственной власти всех уровней о том, что здесь, в Узбекистане, мы находим своих друзей и надежных партнеров. Уверен, что все задачи, которые поставит наш лидер, президент страны Владимир Владимирович Путин, мы исполним, а залогом тому, что наше партнерство, сотрудничество и дружба будут развиваться, — очень теплые товарищеские отношения между лидерами наших государств".

Губернатор заверил, что Самарская область будет вносить свой вклад в развитие этого сотрудничества, как это было и в предыдущий период.

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