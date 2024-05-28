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От идеи до видео — несколько минут: нейросеть Kandinsky Video 1.1 стала доступна всем пользователям без ограничений

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Улучшенная версия нейросети Сбера умеет создавать 6-секундные видеоролики по самым разным темам запросов.

Сбер представил бесплатную бета-версию нейросети Kandinsky Video 1.1 для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию и изображению.

Формат сгенерированного видео — это непрерывная сцена с движением и объекта, и фона. Модель генерирует видеоряд продолжительностью до шести секунд с частотой 8 и 32 кадра в секунду. С обновлённым Kandinsky Video можно создавать видео в разных форматах — 16:9, 9:16 или 1:1.

Новая версия модели позволяет генерировать видео не только по тексту, но и по изображению, то есть "оживлять" статичную картинку. Благодаря этому у пользователей появилось ещё больше возможностей для креатива и реализации своих творческих задумок любой направленности. Кроме того, в новой версии модели можно контролировать динамику генерируемого видео с помощью специального параметра motion score.

"Сегодня мы сделали ещё один шаг в будущее видеотворчества. Теперь каждый пользователь Kandinsky Video может воплотить свои идеи и выразить их в видеоформате. С момента запуска первой версии нейросети прошло менее года, и за это время наша команда значительно улучшила такие показатели, как качество и скорость генерации полноценных видеороликов, открывая тем самым безграничные горизонты для креатива. Мы всегда рады видеть, как наши технологии помогают людям реализовывать свои самые смелые творческие задумки", — отметил старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

Оценить возможности нейросети Kandinsky Video можно на платформе fusionbrain.ai и в официальном Telegram-боте Kandinsky.

Уникальная архитектура была разработана и обучена исследователями Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

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