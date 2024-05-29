Дмитрий Азаров примет участие в расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В среду, 29 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве. Глава региона примет участие в расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента России Владимира Путина. Сегодня будут обсуждаться вопросы, касающиеся формирования пяти новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры" и "Экономика данных".
Накануне губернатор Самарской области принял участие в работе дискуссионных площадок в рамках проведения семинара-совещания по подготовке к Совету, где прорабатывались инициативы по наполнению программами новых нацпроектов.
Важно отметить, что время обсуждения прозвучали предложения, сформированные участниками комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура", которую возглавляет Дмитрий Азаров. Он участвовал в работе круглого стола, направленного на разработку механизмов реализации потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности.
"Работаем по всем задачам, поставленным Президентом России. Готовятся предложения, разрабатываются комплексные планы достижения целей", — отметил накануне глава региона.
Последние комментарии
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