Стартовал прием заявок на участие в бизнес-акселераторе "Ты предприниматель"

В Самарской области стартует прием заявок на участие в бизнес-акселераторе "Ты — предприниматель!", организатором которого является областное минэкономразвития. Уже третий год программа проводится для молодых людей 14-25 лет, которые хотят вывести свое дело на новый уровень.

Условия для стабильной работы и развития бизнеса в Самарской области создаются, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". "Бизнес-сообщество играет важнейшую роль в решении задач укрепления экономики, повышения ее конкурентоспособности, создания условий для обеспечения технологического суверенитета нашего региона и всей страны", — отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Образовательная программа позволит участникам пополнить уровень знаний о нюансах ведения своего дела, построении стратегии развития, позиционировании и продвижении своей продукции.

Выпускники курса смогут претендовать на получение гранта от 100 до 500 тыс. рублей. И прохождение обучения является одним из обязательных условий при подаче заявки на конкурс.

"Мы всегда призываем предпринимателей Самарской области активно использовать возможности, которые для них созданы на уровне региона, на уровне страны. Образовательная программа для молодых предпринимателей позволит участникам повысить уровень знаний об основах ведения своего дела, а также претендовать на гранты до 500 тысяч рублей, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Кроме того, проект "Ты предприниматель" — это полезный опыт, общение в кругу единомышленников, презентация собственных бизнес-планов и экспертная оценка их перспективности. Я приглашаю молодых и амбициозных людей подавать заявки, участвовать и верить в свои силы".

Выпускники образовательной программы получат не только ценные знания по основам ведения своего дела, но и возможность принять участие в конкурсе грантов для молодых предпринимателей. Бесплатное обучение в акселераторе является обязательным этапом для получения безвозмездной субсидии.

Победители смогут получить до 500 тыс. руб. и потратить безвозмездную субсидию на различные цели: от аренды помещений до закупки оборудования. Начиная с 2023 г. на средства гранта разрешается приобретать транспорт (за исключением легковых автомобилей).

Принять участие в обучении и претендовать на грант могут действующие предприниматели или учредители организации (в этом случае доля в компании должна быть более 50%), зарегистрированные на территории Самарской области и состоящие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обучение предпринимателей пройдет в несколько потоков, а уже затем состоится конкурс грантов. Если предпринимателю не исполнится 26 лет до даты начала приема заявок на конкурс, он сможет принять в нем участие.

По итогам акселерационной программы молодые предприниматели получат сертификат, который необходимо приложить к комплекту документов на грант. Каждый участник презентует свой проект перед экспертами областного минэкономразвития и регионального центра "Мой бизнес". Комиссия оценит проекты по нескольким критериям, в том числе безубыточности деятельности в прошлом году, полноте представления информации в бизнес-плане, актуальности и значимости проекта для региона, наличию рабочих мест и качеству презентации проекта.

В 2023 г. выпускниками бизнес-акселератора "Ты — предприниматель" стали 200 начинающих бизнесменов, которые уже реализуют проектах в сферах розничной торговли, общепита, производства одежды, фитнес индустрии, бьюти индустрии, благоустройства городских и садовых участков, онлайн-продажах на маркетплейсах. Грантовую поддержку по результатам конкурса получили 66 из них.

Заявки на участие в бизнес-акселераторе "Ты-предприниматель" принимаются по ссылке.