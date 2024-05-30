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Малый бизнес Экономическая политика

Стартовал прием заявок на участие в бизнес-акселераторе "Ты предприниматель"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области стартует прием заявок на участие в бизнес-акселераторе "Ты — предприниматель!", организатором которого является областное минэкономразвития. Уже третий год программа проводится для молодых людей 14-25 лет, которые хотят вывести свое дело на новый уровень.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Условия для стабильной работы и развития бизнеса в Самарской области создаются, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". "Бизнес-сообщество играет важнейшую роль в решении задач укрепления экономики, повышения ее конкурентоспособности, создания условий для обеспечения технологического суверенитета нашего региона и всей страны", — отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Образовательная программа позволит участникам пополнить уровень знаний о нюансах ведения своего дела, построении стратегии развития, позиционировании и продвижении своей продукции.

Выпускники курса смогут претендовать на получение гранта от 100 до 500 тыс. рублей. И прохождение обучения является одним из обязательных условий при подаче заявки на конкурс.

"Мы всегда призываем предпринимателей Самарской области активно использовать возможности, которые для них созданы на уровне региона, на уровне страны. Образовательная программа для молодых предпринимателей позволит участникам повысить уровень знаний об основах ведения своего дела, а также претендовать на гранты до 500 тысяч рублей, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Кроме того, проект "Ты предприниматель" — это полезный опыт, общение в кругу единомышленников, презентация собственных бизнес-планов и экспертная оценка их перспективности. Я приглашаю молодых и амбициозных людей подавать заявки, участвовать и верить в свои силы".

Выпускники образовательной программы получат не только ценные знания по основам ведения своего дела, но и возможность принять участие в конкурсе грантов для молодых предпринимателей. Бесплатное обучение в акселераторе является обязательным этапом для получения безвозмездной субсидии.
Победители смогут получить до 500 тыс. руб. и потратить безвозмездную субсидию на различные цели: от аренды помещений до закупки оборудования. Начиная с 2023 г. на средства гранта разрешается приобретать транспорт (за исключением легковых автомобилей).

Принять участие в обучении и претендовать на грант могут действующие предприниматели или учредители организации (в этом случае доля в компании должна быть более 50%), зарегистрированные на территории Самарской области и состоящие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обучение предпринимателей пройдет в несколько потоков, а уже затем состоится конкурс грантов. Если предпринимателю не исполнится 26 лет до даты начала приема заявок на конкурс, он сможет принять в нем участие.

По итогам акселерационной программы молодые предприниматели получат сертификат, который необходимо приложить к комплекту документов на грант. Каждый участник презентует свой проект перед экспертами областного минэкономразвития и регионального центра "Мой бизнес". Комиссия оценит проекты по нескольким критериям, в том числе безубыточности деятельности в прошлом году, полноте представления информации в бизнес-плане, актуальности и значимости проекта для региона, наличию рабочих мест и качеству презентации проекта.

В 2023 г. выпускниками бизнес-акселератора "Ты — предприниматель" стали 200 начинающих бизнесменов, которые уже реализуют проектах в сферах розничной торговли, общепита, производства одежды, фитнес индустрии, бьюти индустрии, благоустройства городских и садовых участков, онлайн-продажах на маркетплейсах. Грантовую поддержку по результатам конкурса получили 66 из них.

Заявки на участие в бизнес-акселераторе "Ты-предприниматель" принимаются по ссылке.

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Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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