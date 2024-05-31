Руководители компаний Холдинга Т1 вошли в шорт-лист премии Global CIO "Топ-100 ИТ-лидеров"

Три руководителя компаний, входящих в Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, вошли в шорт-лист премии "Топ-100 ИТ-лидеров 2024 года" Global CIO.

Ими стали исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин, заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса Т1 Иннотех Алексей Гулидин и генеральный директор компании Т1 Сервионика Александр Ельцов. Эксперты получили высокую оценку со стороны профессионального ИТ-сообщества по таким показателям, как построение эффективных команд, разработка и реализация ИТ-стратегии, управление рисками, коммерческий успех внедрённых решений и лидерские качества.

Global CIO составил ранжированный список ИТ-лидеров, которые вносят значительный вклад в развитие отечественной отрасли. В конкурсной программе приняли участие более 250 авторитетных специалистов из различных направлений — ИТ, тяжелой промышленности, транспорта и логистики, финансового и государственного секторов и других. Уникальность проекта заключается в экспертной системе рекомендаций: в рейтинг попадают только руководители с подтвержденным практическим опытом создания инновационных продуктов и управления проектами в области цифровой трансформации.

"В 2023 году Т1 Иннотех продемонстрировал уверенный рост ключевых показателей, а штат компании вырос до более чем 11 тысяч сотрудников. Нам удалось выстроить эффективную систему взаимоотношений с ключевыми заказчиками и предложить им новые актуальные решения для автоматизации и улучшения бизнес-процессов. В ближайшем будущем мы будем выводить на рынок новые востребованные решения как для организаций финансового сектора, так и других ключевых отраслей экономики", — подчеркнул Алексей Гулидин, заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса Т1 Иннотех.

"Попадание в лист 100 лучших руководителей Global CIO — значимое признание достижений всей команды Т1 Интеграция. Мы являемся партнером ведущих разработчиков, что позволяет реализовать проекты для достижения технологического суверенитета страны. Компания использует решения более 300 партнеров, что позволяет нам предлагать клиентам передовые технологические продукты. Кроме того, мы активно развиваем и собственные сервисы в области инженерного анализа класса CAE, АСУ ТП, информационной безопасности и в других ключевых направлениях", — прокомментировал Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.

"Мы всегда работаем на опережение, расширяя портфель услуг и наращивая свою экспертизу. Сегодня Т1 Сервионика — это многолетний опыт работы с заказчиками из разных отраслей, разветвленная сеть партнерских организаций, а также штат талантливых инженеров. Все это позволяет нам обеспечивать высокое качество сервиса и оказывать оперативную поддержку клиентов в любой точке страны", — добавил Александр Ельцов, генеральный директор Т1 Сервионика.