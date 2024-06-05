Самарской губернской думе исполнилось 30 лет

В 2024 г. отмечается сразу две знаменательные даты в истории Самарской области: 30-летие Самарской губернской думы и 160-летие Самарского земства, положившего начало развитию местного самоуправления. Самарскому земству удалось реализовать немало значительных задач в развитии народного образования, медицины, сельского хозяйства. Самарская губернская дума стала правопреемницей земского самоуправления и Советов депутатов и вот уже три десятилетия ведет большую работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности региона.

4 июня в здании правительства Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Самарской губернской думы. В нем приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков, сенаторы РФ, депутаты Государственной думы РФ, представители региональных парламентов ПФО, депутаты Самарской губернской думы всех созывов, а также члены областного правительства, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы конфессий, почетные граждане Самарской области, руководители предприятий и вузов региона, представители муниципальных образований региона, общественных организаций, общественного молодёжного парламента.

Площадка для диалога

Спикер Самарской губернской думы, академик Российской академии наук, почетный гражданин области и Самары Геннадий Котельников, обращаясь к участникам торжественного мероприятия, напомнил о том, что самарскими земцами были заложены традиции профессионализма, высокой ответственности, открытости и гласности, ставшие основой для работы депутатов всех созывов.

"Самарская губернская дума строит свою работу на основе тесного и конструктивного взаимодействия с исполнительными органами власти, депутатским корпусом региона и представителями общественности. Общественные организации и объединения в 2000 году, одними из первых в стране, были наделены правом законодательной инициативы. В результате дума стала реальной площадкой для открытого диалога власти и общества, местом обсуждения самых насущных проблем, волнующих людей. Хочу подчеркнуть: мы вместе — законодательная и исполнительная власть — действуем во взаимодействии и это, безусловно, идёт на пользу жителям Самарской области", — подчеркнул Геннадий Котельников.

Спикер также отметил, что в каждом созыве законотворческая работа отражает общественно-политическую ситуацию в стране, находит правовые решения актуальных социально-экономических проблем и запросов общества. Сегодня большую работу депутатский корпус проводит по социальной и правовой поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Кузница кадров

За 30 лет работы регионального законодательного собрания его депутатами были избраны 178 человек. Многие из них работали не один созыв. Депутат Андрей Кислов — избирался шесть созывов. Наталья Боброва, Николай Ренц и Василий Янин представляли интересы избирателей в областном парламенте пять созывов.

По мнению Геннадия Котельникова, дума стала своего рода "кузницей кадров". После работы в региональном парламенте депутаты занимали высокие должности в органах исполнительной власти или продолжили политическую карьеру на федеральном уровне. Это губернаторы Владимир Артяков и Михаил Дегтярев (ныне министр спорта России), сенатор Совета Федерации Андрей Кислов; депутаты Государственной думы Михаил Матвеев, Владимир Кошелев, Александр Белоусов, Евгений Серпер, Дмитрий Сивиркин; мэр Самары Виктор Тархов и мэр Тольятти Николай Ренц; региональные министры Александр Ларионов и Ольга Рыбакова. Почетными гражданами Самарской области стали депутаты Галина Светкина и Виталий Гройсман.

В торжественной обстановке новую государственную награду — Почетный знак Самарской губернской думы "Земское признание" I степени — из рук Геннадия Котельникова получили: Андрей Кислов, Наталья Боброва, депутат Госдумы 5 и 6 созывов Екатерина Кузьмичева, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Гласность и открытость

Поздравления самарским парламентариям со знаменательной датой в истории парламентаризма региона от полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова передал его заместитель Игорь Буренков: "За это время накоплен серьёзный опыт законотворческой работы. Вы выстроили тесное взаимодействие с институтами гражданского общества, со всеми органами власти, федеральными структурами, региональным правительством, муниципальными образованиями. Законодательная база стала фундаментом позитивных изменений в регионе. Развивается промышленность, растут инвестиции, реализуются масштабные проекты. Хорошо, что в своей работе вы опираетесь на традиции земского собрания. Это гласность, открытость, работа с гражданами. Такие принципы важны и сегодня, для решения задач, поставленных президентом России".

В честь памятной даты областного законодательного собрания Игорь Буренков вручил благодарность полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе депутату губдумы четырёх созывов Виктору Воропаеву и депутатам двух созывов: председателю комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Елене Крыловой, председателю комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Андрею Мурзову и заместителю председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Николаю Панченко.

Работа в одной команде

И.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Наталья Катина поздравила депутатский корпус от имени главы региона Вячеслава Федорищева. В поздравительном адресе отмечено: "Я внимательно изучил историю областного парламента и хочу отметить, что за последние 30 лет Самарская губернская дума стала эффективной площадкой для законодательной поддержки проводимых в регионе преобразований. Это помогло региону выстоять даже в сложнейших условиях пандемии и экономических санкций, и не просто выстоять, а продолжить своё развитие. Уверен, что мы вместе продолжим решать масштабные задачи, поставленные главой государства".

Наталья Катина по поручению Вячеслава Федорищева вручила почётную грамоту губернатора Самарской области депутатам двух созывов, заместителю председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Светлане Бескоровайной и заместителю председателя комитета по местному самоуправлению Вере Поповой; благодарность губернатора Самарской области — заместителю председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Сергею Гринько и заместителю председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Михаилу Маряхину, депутату 5 и 7 созывов Михаилу Усову.

Вклад в развитие российского парламентаризма

Сенаторы Андрей Кислов и Фарит Мухаметшин передали поздравления от председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко с 30-летием областного парламента, в котором сказано: "Все эти годы формировалась нормативно-правовая база, обеспечивающая динамичное всестороннее развитие области. Профессионализм депутатов, их опыт, нацеленность на результат и сегодня способствуют созданию необходимых условий для укрепления промышленности, сельского хозяйства, наращиванию инвестиционного, кадрового, научного потенциала региона, повышение уровня жизни людей. Убеждена, что взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Самарской губернской думы будет и впредь конструктивным и плодотворным, послужит укреплению российской государственности".

Андрей Кислов и Фарит Мухаметшин передали своим самарским коллегам награды от Совета Федераций. Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ за большой вклад в развитие парламентаризма отмечены депутаты Владимир Бокк, Вячеслав Дормидонтов, Дмитрий Литвинов, Николай Сомов и депутат 5-го созыва Константин Ряднов.

Сегодня Самарская губернская дума по праву считается одним из наиболее эффективно работающих региональных парламентов. За три десятилетия было принято 3 687 региональных законов, в том числе 398 базовых, регулирующих деятельность отдельных отраслей и сфер. А 36 законопроектов самарских парламентариев стали федеральными законами.