Два авиарейса до Самары перенаправили в другие аэропорты

Самарский аэропорт "Курумоч" 13 июня не принял два авиарейса, следовавших из Екатеринбурга и Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Курумоча". Воздушные суда перенаправили в другие аэропорты.

"Утром 13 июня 2024 г. рейс, следовавший в Самару из Екатеринбурга, вернулся в аэропорт отправления, рейс из Москвы был перенаправлен на запасной аэродром (Казань)", — рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта "Курумоч", не называя причину.

Аэропорт восстановил штатный режим работы, ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций нет.