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ИТ Транспорт и связь

DION — самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российская платформа корпоративных коммуникаций DION стала победителем ежегодной премии CNews "Импортозамещение года". Продукт признан лучшим в номинации "Безопасность в ВКС: решение года", что подтверждает соответствие высоким требованиям в области ИБ и безопасность его использования.

DION способен не только противостоять внешним кибератакам, но и ограничить внутренние утечки: платформа поддерживает интеграцию с системами предотвращения потери данных (DLP), что позволяет выявлять попытки пользователей переслать чувствительную или конфиденциальную информацию в чатах или разместить её на видеопортале. Чтобы обеспечить безопасную среду для общения, в решении есть гибкая настройка параметров конференции: администратор встречи может отключить чат, закрыть вход для внешних пользователей или открыть доступ по паролю.

Более того, разработчики регулярно тестируют новые технологии для защиты каналов передачи данных. Так, в рамках пилотного проекта решение было интегрировано с квантово-устойчивым VPN от QApp, в основе которого семь алгоритмов постквантового шифрования криптографической библиотеки PQLR.

"На рынке наблюдается растущий запрос на экосистемы, поэтому усилия крупных вендоров направлены на создание комплексных и, главное, безопасных платформ для унифицированных коммуникаций. Как разработчик мы непрерывно совершенствуем свой продукт, уделяя особенное внимание защите от внешних атак и внутренних утечек, а также сотрудничаем с ведущими компаниями в сфере кибербезопасности для обеспечения надёжности решения", — подчеркнула Анна Кузякина, коммерческий директор DION.

DION дважды признан экспертами отечественного ИТ-рынка лучшим решением для корпоративных коммуникаций. В 2023 году платформа стала победителем в номинации "Импортозамещение года: российский ВКС-сервис", по версии CNews.

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