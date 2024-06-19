В Самаре пройдет маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области"

В Самаре в третий раз пройдёт маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Мероприятие организуется региональным министерством промышленности и торговли при содействии правительства Самарской области.

Это масштабное мероприятие в сфере поддержки местных предприятий легкой промышленности региона состоится во второй половине августа на площадках одного из торгово-развлекательных центров Самары.

Основная задача меркет-фестиваля — создать площадку для продвижения региональных брендов. Одним из значимых результатов проведения подобного фестиваля стало открытие новых производств, новых торговых пространств, где уже не первый год демонстрируются дизайнерские решения и модные коллекции.

Предыдущие маркет-фестивали собрали на одной площадке более 100 региональных участников, представивших одежду, обувь, различные аксессуары, специализированное оборудование. Только в 2023 году за три дня модную площадку посетили более 25 тысяч человек.

Программа мероприятия в этом году будет включать выставку-продажу изделий, деловую часть, показы сезонных коллекций и много других интересных и полезных активностей.