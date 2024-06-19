В Самаре пройдет маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области"

В Самаре в третий раз пройдёт маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в Самарской области". Мероприятие организуется региональным министерством промышленности и торговли при содействии правительства Самарской области.
Это масштабное мероприятие в сфере поддержки местных предприятий легкой промышленности региона состоится во второй половине августа на площадках одного из торгово-развлекательных центров Самары.
Основная задача меркет-фестиваля — создать площадку для продвижения региональных брендов. Одним из значимых результатов проведения подобного фестиваля стало открытие новых производств, новых торговых пространств, где уже не первый год демонстрируются дизайнерские решения и модные коллекции.
Предыдущие маркет-фестивали собрали на одной площадке более 100 региональных участников, представивших одежду, обувь, различные аксессуары, специализированное оборудование. Только в 2023 году за три дня модную площадку посетили более 25 тысяч человек.
Программа мероприятия в этом году будет включать выставку-продажу изделий, деловую часть, показы сезонных коллекций и много других интересных и полезных активностей.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?