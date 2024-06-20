Три самарских вуза вошли в сотню лучших в России

Три вуза Самарской области вошли в топ-100 лучших высших образовательных учреждений России по версии Агентства RAEX ("РАЭКС-Аналитика"). При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 130 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

На 45 месте рейтинга находится Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева. За год он потерял одну позицию. С 46 на 53 строчку за год опустился Самарский государственный медицинский университет. Уступил позиции и самарский "Политех". В рейтинге Самарский государственный технический университет переместился с 67 на 73 место.

Всего в список лучших вошли университеты из 29 регионов России. На первом месте традиционно расположился Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. На вторую позицию поднялся Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Третье место в итоговом рейтинге занял Московский физико-технический институт.