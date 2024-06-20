Три самарских вуза вошли в сотню лучших в России

Три вуза Самарской области вошли в топ-100 лучших высших образовательных учреждений России по версии Агентства RAEX ("РАЭКС-Аналитика"). При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 130 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.
На 45 месте рейтинга находится Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева. За год он потерял одну позицию. С 46 на 53 строчку за год опустился Самарский государственный медицинский университет. Уступил позиции и самарский "Политех". В рейтинге Самарский государственный технический университет переместился с 67 на 73 место.
Всего в список лучших вошли университеты из 29 регионов России. На первом месте традиционно расположился Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. На вторую позицию поднялся Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Третье место в итоговом рейтинге занял Московский физико-технический институт.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.