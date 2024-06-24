Братья Вьюговы выкупили СХАО "Овощевод"

Известные в Самаре предприниматели, братья Алексей и Сергей Вьюговы, ранее купившие самарское ООО "Тепличный", приобрели еще одно крупнейшее тепличное хозяйство региона — тольяттинское СХАО "Овощевод". Об этом пишет "Самарское обозрение".

Напомним, в феврале 2024 г. Вьюговы приобрели у Андрея Половинкина "Тепличный", став его равноправными совладельцами.

Сделка по "Овощеводу" прошла в мае 2024 года. Продавцом выступал 68-летний тольяттинский коммерсант Николай Туманов. Несколько собеседников "Самарского обозрения", хорошо знакомые с Тумановым, говорят, что он с 2022 г. искал покупателя на компанию, намерение продать актив связано с общей усталостью от проекта и желанием больше времени проводить с семьей. Тогда для выкупа проводилась оценка предприятия, 100% оценили примерно в 725 млн рублей.

Владельцем "Овощевода" стал Алексей Вьюгов. Новый директор предприятия — Ольга Морозова.

"Тепличный" и "Овощевод" были естественными конкурентами, это два крупнейших тепличных агрокомплекса Самарской области. На сайте "Тепличного" утверждается, что компания — "лидер в Поволжье по круглогодичному выращиванию овощей". Общая площадь теплиц — 16 га, за год здесь собирают более 6 тыс. тонн овощей. Общая площадь теплиц "Овощевода" — 12 га, годовая производительность — около 5 тыс. тонн. Оба агрокомплекса традиционно делают ставку на круглогодичное производство огурцов и помидоров. В "Овощеводе" также выращивают баклажаны, в "Тепличном" — грибы, редис, салат и зеленые культуры.