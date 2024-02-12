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Растениеводство АПК и пищепром

Самарский агрокомплекс "Тепличный" выкупили бенефициары треста "Волгасетьстрой"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бенефициары треста "Волгасетьстрой" - Братья Алексей и Сергей Вьюговы - стали новыми владельцами уникального круглогодичного самарского агрокомплекса "Тепличный", выкупив его у бывшего бенефициара завода "Электрощит" Андрея Половинкина, пишет "Самарское обозрение". 

ООО "Тепличный" — лидер в Поволжье по круглогодичному выращиванию овощей. Общая площадь теплиц — 16 га, за год здесь собирают более 6 млн килограммов овощей. Основные направления деятельности "Тепличного" — производство огурцов и томатов. Также здесь выращивают грибы, редис, салат, зеленые культуры, производится мед различных сортов. По итогам 2022 г. выручка предприятия составила около 500 млн руб., прибыль — 2,7 млн рублей. Компания аккумулировала порядка 350 млн рублей обязательств.

5 февраля 2024 г. прошло официальное раскрытие смены собственников "Тепличного". Его новыми хозяевами стали братья Алексей и Сергей Вьюговы. 

"Сейчас обсуждается возможность, что уже в ближайшее время мы сможем инвестировать порядка 200 млн рублей в развитие овощеводческого бизнеса", — отметил Алексей Вьюгов. По его словам, действующий менеджмент "Тепличного" новых собственников вполне устраивает, и они не планируют менять систему управления агрокомплексом. 

Генеральный директор ООО "Тепличный" Михаил Фаерман положительно оценивает планы новых владельцев инвестировать в развитие предприятия. "Нам есть куда развиваться и к чему стремиться. Этот рынок перспективен, и такие инвестиции, надеюсь, будут способствовать расширению нашей ниши в сегменте АПК, — говорит он. — Конкретные направления инвестирования и содержание программы развития "Тепличного" еще предстоит выверить и просчитать с новыми собственниками — раскрывать соответствующую информацию пока рано".

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