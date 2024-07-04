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Девелопмент Строительство и недвижимость

Бизнес семьи Панченко рискует потерять крупный актив в Смышляевке

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Смышляевки инициировала банкротство ООО "Русское поле", владеющее недостроенным логистическим комплексом в Стройкерамике.

Фото: https://pkk.rosreestr.ru/

Компания, по данным ИАС Seldon.Basis, принадлежит Гильфии Гатиной, чье имя связано с бизнесом Александра и Дмитрия Панченко — владельцами торгового комплекса "Империя".

На балансе "Русского поля" находится недостроенный логистический комплекс площадью 95,5 тыс. кв. м в Стройкерамике. На днях этот объект был выставлен на продажу на одной из площадок бесплатных объявлений за 3 млрд руб. (согласно акту инвентаризации, балансовая стоимость имущества составляет 29,5 млн руб.). В сообщении указывалось, что здание построено по проекту торгового центра. Степень готовности оценили в 64%. Продавец предлагал различные варианты использования объекта: от логистического центра до торгово-развлекательного комплекса.

Позже объявление заархивировали, но судьба недостроя остается неопределенной, поскольку собственника актива — ООО "Русское поле" — в конце июня признали банкротом. С соответствующим требованием в арбитражный суд обратилась администрация Смышляевки, которой компания задолжала более 18 млн рублей. Этому предшествовала череда судебных разбирательств, в рамках которых местные власти пытаются взыскать долги по аренде земли под логистическим центром.

Это не первая попытка обанкротить компанию. В 2021 г. с иском к "Русскому полю" вышла межрайонная инспекция ФНС № 16 по Самарской области. В 2023 г. ООО "Эверест" (учредитель Михаил Панченко), зарегистрированное по адресу ТЦ "Империя", погасило долги компании и дело закрыли. Интересно, что о намерениях расплатиться с ФНС также заявлялось АНО "Центр развития прихода в честь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в г. Самара".

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