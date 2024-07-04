В Самарской области увеличат квоты на процедуру МРТ по ОМС

На заседании правительства Самарской области обсудили реализацию нацпроекта "Демография". Врио губернатора Вячеслав Федорищев выслушал доклады руководителей профильных министерств и обсудил меры поддержки семей.

"Увеличим мощности нашей системы здравоохранения. Ранее поручал минздраву нарастить количество квот на процедуру МРТ по ОМС. Сегодня доложили, что таких квот станет на 12,5 тысяч больше. Кроме того, работать кабинеты МРТ будут теперь не в две смены, как сейчас, а в три смены. И также принял решение обновить оборудование. И еще. Планируем в следующем году в два раза увеличить объемы диспансеризации и профилактических медосмотров", — пояснил глава региона.