"Т Плюс" и СамГТУ приглашают желающих к участию в программе "Энергия будущего"

ПАО "Т Плюс" и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) приглашают абитуриентов профильного направления 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" стать участниками программы "Энергия будущего". Прием заявок осуществляется до 25 июля 2024 года.

Напомним, что совместная программа "Энергия будущего" реализуется энергетиками и ВУЗом с 2023 года. В рамках ее реализации студенты СамГТУ получают возможность пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах "Т Плюс" в регионе, а также привлекаются к адаптационным и развивающим мероприятиям. Главной целью программы является обеспечение студентов теплоэнергетического факультета престижной и стабильной работой после окончания обучения.

"Данный проект привлекает все большее число абитуриентов. Если первоначально он предусматривал 6 вакантных мест, то в этом году — уже 20. В период обучения "Т Плюс" выплачивает дополнительную стипендию участникам проекта в размере до 10 тыс. рублей. Все выпускники "Энергии будущего" смогут гарантированно устроиться на работу в крупную федеральную компанию", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Заполнить заявку на участие в программе "Энергия будущего" можно на сайте energy.samgtu.ru. Получить дополнительную информацию можно по телефону 89171647174.