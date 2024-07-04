"Т Плюс" и СамГТУ приглашают желающих к участию в программе "Энергия будущего"

ПАО "Т Плюс" и Самарский государственный технический университет (СамГТУ) приглашают абитуриентов профильного направления 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника" стать участниками программы "Энергия будущего". Прием заявок осуществляется до 25 июля 2024 года.
Напомним, что совместная программа "Энергия будущего" реализуется энергетиками и ВУЗом с 2023 года. В рамках ее реализации студенты СамГТУ получают возможность пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах "Т Плюс" в регионе, а также привлекаются к адаптационным и развивающим мероприятиям. Главной целью программы является обеспечение студентов теплоэнергетического факультета престижной и стабильной работой после окончания обучения.
"Данный проект привлекает все большее число абитуриентов. Если первоначально он предусматривал 6 вакантных мест, то в этом году — уже 20. В период обучения "Т Плюс" выплачивает дополнительную стипендию участникам проекта в размере до 10 тыс. рублей. Все выпускники "Энергии будущего" смогут гарантированно устроиться на работу в крупную федеральную компанию", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.
Заполнить заявку на участие в программе "Энергия будущего" можно на сайте energy.samgtu.ru. Получить дополнительную информацию можно по телефону 89171647174.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.