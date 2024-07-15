В Самаре на 25% сократилось число отравлений грибами

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За 6 месяцев 2024 года управление Роспотребнадзора зарегистрировало 29 случаев отравления грибами. При этом за аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 40 случаев. Об этом сообщает пресс-служба управления.