В Самаре на 25% сократилось число отравлений грибами

За 6 месяцев 2024 года управление Роспотребнадзора зарегистрировало 29 случаев отравления грибами. При этом за аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 40 случаев. Об этом сообщает пресс-служба управления.
В ведомстве напомнили, что грибы, являясь деликатесным продуктом, могут вызывать тяжелые отравления с летальными исходами.
"Основные причины отравлений грибами — сбор и употребление в пищу "неизвестных грибов"; приобретение их в местах несанкционированной торговли (в том числе у граждан); нарушение технологии приготовления блюд из грибов в домашних условиях", - рассказали в Роспотребнадзоре.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?