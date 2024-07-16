Вячеслав Федорищев: Съезды с новой трассы "Обход Тольятти" в приоритете

Правительство Самарской области работает над организацией съездов с новой платной трассы "Объезд Тольятти". Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил в ходе беседы с журналистом "Волга Ньюс" во время открытия трассы.
"У жителей есть необходимость добираться до места жительства или работы по нормальной и качественной дороге. В рамках такого большого стокилометрового транспортного объекта предусмотрены, но еще не созданы очень важные съезды", — отметил глава региона.
Также Вячеслав Федорищев уточнил, что вопрос очень капиталоемкий, а средства на его решение в бюджете не заложены.
"Но, тем не менее, развитие инвестиционное, развитие промышленное, а также комфорт жизни, связанный с обустройством съездов — это приоритет нашего инфраструктурного плана", — уточнил Вячеслав Федорищев.
На вопрос о времени, которое потребуется, глава региона ответил, что называть точные сроки было бы безответственно. Сначала нужно провести проектные работы и определить источники финансирования.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...