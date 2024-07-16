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Вячеслав Федорищев: Съезды с новой трассы "Обход Тольятти" в приоритете

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области работает над организацией съездов с новой платной трассы "Объезд Тольятти". Об этом врио губернатора Вячеслав Федорищев сообщил в ходе беседы с журналистом "Волга Ньюс" во время открытия трассы.

"У жителей есть необходимость добираться до места жительства или работы по нормальной и качественной дороге. В рамках такого большого стокилометрового транспортного объекта предусмотрены, но еще не созданы очень важные съезды", — отметил глава региона.

Также Вячеслав Федорищев уточнил, что вопрос очень капиталоемкий, а средства на его решение в бюджете не заложены.

"Но, тем не менее, развитие инвестиционное, развитие промышленное, а также комфорт жизни, связанный с обустройством съездов — это приоритет нашего инфраструктурного плана", — уточнил Вячеслав Федорищев.

На вопрос о времени, которое потребуется, глава региона ответил, что называть точные сроки было бы безответственно. Сначала нужно провести проектные работы и определить источники финансирования.

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