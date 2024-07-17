Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за первое полугодие 2024 года выполнили почти 20 тыс. исследований

Подведены итоги работы лабораторий эколого-аналитического контроля (ЛЭАК) АО "Транснефть - Приволга" за шесть месяцев текущего года. За указанный период выполнено 19,3 тыс. исследований.

Эколого-аналитический мониторинг проводится на постоянной основе с целью контроля соблюдения экологических нормативов на площадочных производственных объектах и линейной части магистральных трубопроводов.

На предприятии действуют четыре аккредитованных ЛЭАК: по одной в каждом районном нефтепроводном управлении (РНУ). В целях обеспечения высокой экологической безопасности производства специалисты эколого-аналитических лабораторий в течение шести месяцев провели 16,7 тыс. анализов проб поверхностных и сточных вод, технической воды из скважин и питьевой воды. Выполнено более 2 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и более 0,6 тыс. анализов состояния почв. Результаты лабораторных исследований показывали отсутствие нарушений нормативов.

В целях обеспечения высокого уровня точности проводимых исследований обновляется материально-техническая база. Так, с начала текущего года для лаборатории Волгоградского РНУ приобретен медицинский электрический аквадистиллятор для приготовления дистиллированной воды.

АО "Транснефть - Приволга" уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. Для этого активно реализуется ряд проектов по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов. В текущем году начаты работы по обустройству площадок временного накопления металлолома и временного накопления отходов на пяти производственных объектах Волгоградского РНУ.

В текущем году планируется выпустить более 323 тыс. мальков ценных пород рыб — стерляди, сазана и толстолобика в Нижнекамское, Саратовское и Волгоградское водохранилище и реку Медведица. Данные мероприятия являются частью реализации экологической политики компании и направлены на поддержание видового разнообразия биоресурсов в регионах.

Кроме того, в течение шести месяцев года экологи и молодые специалисты филиалов организовали и поучаствовали в шести экологических акциях. Сотрудники Бугурусланского РНУ провели уборку водоохранной зоны р. Бавлинка на территории Республика Татарстан. Молодые специалисты и экологи Волгоградского РНУ приняли участие в ежегодном фестивале #34, на досуговой площадке "Жизнь в стиле Эко". Представители аппарата управления, Самарского РНУ и ЦБПО провели благоустройство и высадили деревья (березы, рябины, кедры) в одном из городских скверов г. Самара в рамках эколого-патриотической акции, а также очистили родник в с. п. Бариновка Нефтегорского района Самарской области.