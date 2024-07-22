Андрей Гаврилов: "Запрос на Т-образных специалистов — особенность современного рынка труда"

В последние годы ведущие вузы России, в число которых входит и Самарский университет им. Королева, говорят о трансформации образования. Какие основные тренды можно отметить в области российского высшего образования, что такое индивидуальные образовательные траектории и как они перекликаются с запросами потенциальных работодателей — об этом читателям Волга Ньюс рассказал Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета им. Королева.

— Отвечает ли современное высшее образование в России реальным запросам времени?

— Образование должно отвечать современным запросам, современной реальности. Если посмотреть, то среда обитания человека существенно поменялась за последние 100 лет, и продолжает меняться. И классические приемы передачи информации и знаний не вполне отвечают происходящему.

Наиболее существенное влияние на образование оказала цифровизация. Если во времена моего детства такого понятия, как сотовый телефон, еще не существовало, то сейчас дети чуть ли не с колыбели управляют смартфонами.

Вторая проблема в том, что раньше можно было получить специализацию и легко в ней оставаться. Сейчас же настолько быстро все меняется, что узкий специалист — в классическом смысле — уже востребован намного меньше.

Получается, что нам надо учиться новому практически всю жизнь. Кроме того, и сам процесс обучения строить немного иначе — давать возможность уходить вширь, учиться чему-то еще, что может потом пригодиться или просто интересно человеку для общего развития.

— Классические формы обучения уходят в прошлое?

— Есть такие предметы, где от классических форм обучения уйти тяжело, но есть и такие, где новые знания можно получать новыми способами: с помощью предзаписанных занятий, асинхронного общения, цифровых тьюторов, цифровых систем обучения.

Это зависит от того, что изучаешь. И чем мы ближе к трансляции знаний, тем быстрее функции, которые раньше занимали лекторы, библиотеки, книги, частично подхватывает цифровой мир.

А там, где надо что-то делать вместе с учителем, цифровизация проходит несколько сложнее и дороже.

— Что такое индивидуальные образовательные траектории и треки?

— Индивидуализация — это ответ на один из имеющихся вызовов, связанных с персонализацией образования, подстройкой его под требования рынка труда и пожелания самого обучающегося.

У нас в университете индивидуальные образовательные траектории — это ряд дисциплин, которые обучающийся должен выбрать сам. В этом году у нас на выбор было больше 160 дисциплин по разным блокам в течение двух лет.

Мы это делаем на всех формах и уровнях образования — в бакалавриате, в специалитете, в магистратуре, а с прошлого года — и в аспирантуре есть такая персонализация.

В предлагаемой модели есть возможность выбрать самые разные курсы: начиная от фотографии и ее психологического аспекта, заканчивая организацией производства. Есть очень большой и разнообразный спектр IT — предметов.

Студенты бакалавриата и специалитета могут выбрать эти дисциплины сразу блоком и на выходе получить еще одну квалификацию и диплом о профессиональной переподготовке.

В прошлом году на выбор предлагалось 17 таких треков, в этом году поступающие могут выбирать уже из 27 треков.

— Во многих вузах такое есть?

— Да, индивидуализация и цифровизация обучения — это общий тренд, но везде используются разные модели и подходы.

— Есть ли сложности при внедрении такой модели?

— В основном организационные и местами психологические. Мы стараемся собирать студентов так, чтобы потоки перемешивались, ребята могли познакомиться друг с другом. В результате возникает некий синергетический эффект. Они могут выходить на диплом, реализовать собственный стартап, уже командой, в состав которой входят самые разные специалисты.

— Какие еще нововведения есть в университете?

— Если раньше допобразование было принято получать, уже имея на руках диплом, то сейчас студенты могут сделать это параллельно с основным образованием.

Один из таких красивых проектов — это часть федерального проекта по цифровой экономике под названием "Цифровые кафедры".

В университетах, которые участвуют в программе "Приоритет-2030", открыты такие "цифровые кафедры", где можно в дополнение к основному образованию за год получить диплом о профпереподготовке по различным IT-направлениям.

В нашем университете в 2023 году 2000 студентов вошли в эту программу, в том числе студенты других университетов. Они тоже могут присоединиться и учиться у нас, причем совершенно бесплатно. В 2024 году мы готовы принять уже 3000 человек. Единственное условие — поступить на "цифровую кафедру" можно не ранее, чем после 2 курса бакалавриата или 3 курса специалитета.

При этом есть программы как для студентов, имеющих базовые знания в области технических наук, так и для гуманитариев.

Все программы реализуются в смешанном формате, онлайн и офлайн. Как правило, на лекции отводится 2 часа в неделю, на практику — 4 часа, она проходит в университете или онлайн в зависимости от программы, в вечернее время.

— Как учитываются запросы работодателей?

— Программы высшего образования должны обязательно рецензироваться будущими работодателями. Поэтому мы по всем направлениям подготовки работаем в контакте с коллегами. Одна из особенностей нынешнего рынка труда, в том числе благодаря появлению систем искусственного интеллекта, — это запрос на Т-образных специалистов — универсалов, глубоко разбирающихся в своей предметной области, но при этом не концентрирующихся только лишь на ней. Это люди, которые уделяют внимание своему всестороннему развитию, и имеют какие-то уникальные навыки. Условно говоря, юрист, но со знанием китайского языка.

По сути, мы готовим многопрофильных специалистов, именно благодаря вот такому комбинированию.

— На какой эффект от трансформации образования рассчитывают университеты?

— Одна из основных задач — сохранение технологического и кадрового суверенитета государства. Это и демографическая компонента, которая диктует — надо готовить тех, кто будет нужен, будет востребован в обществе.