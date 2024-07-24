В дептрансе назвали причину остановки трамваев в Самаре

В среду, 24 июля, на нескольких улицах Самары произошел сбой в движении трамваев. В департаменте транспорта прокомментировали ситуацию.

"Нет напряжения в трамвайной контактной сети по ул. Советской от ул. Победы, по ул. Ташкентской до ул. Стара-Загора в оба направления. Ведутся ремонтные работы", - пояснили в ведомстве.