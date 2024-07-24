В дептрансе назвали причину остановки трамваев в Самаре

В среду, 24 июля, на нескольких улицах Самары произошел сбой в движении трамваев. В департаменте транспорта прокомментировали ситуацию.
"Нет напряжения в трамвайной контактной сети по ул. Советской от ул. Победы, по ул. Ташкентской до ул. Стара-Загора в оба направления. Ведутся ремонтные работы", - пояснили в ведомстве.
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Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!