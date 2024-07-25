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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда за первое полугодие 2024 года

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области охраны труда и промышленной безопасности за шесть месяцев 2024 года. В общей сложности на реализацию комплексных мероприятий по охране труда предприятие выделило более 25 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Основной объем финансовых средств был направлен на приобретение спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты, а также на обучение персонала. Повышение квалификации, обучение на курсах целевого назначения с изучением вопросов охраны труда и безопасной организации проведения работ прошли 148 работников. Большое внимание оценке знаний и навыков персонала в области охраны труда было уделено во время проведения ежегодного конкурса профессионального мастерства работников на звание "Лучший по профессии".

С целью повышения культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности было определено лучшее подразделение по охране труда по итогам работы в 2023 году. Победителем признан коллектив головной перекачивающей станции "Тингута" Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ). В апреле на предприятии прошел ежегодный конкурс — День безопасности труда, приуроченный к Всемирному дню охраны труда. В командном зачете лучший результат показала сборная Самарского РНУ.

В подразделениях АО "Транснефть - Приволга" реализуется программа оценки безопасных условий труда, которая позволяет контролировать проведение ремонтных работ, снижать риск возникновения нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также вовлекать сотрудников в производственный контроль.

На предприятии действует система рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений в части соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также проводятся совещания "Частный диалог" и "День качества".

С целью проверки соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 в Волгоградском РНУ АО "Транснефть - Приволга" успешно прошел аудит. Проверяющие отметили, что сотрудники вовлечены в систему управления охраной труда, на предприятии внедряется корпоративная Система развития "Транснефть - ОПТИМУМ". В аппаратах управления и структурных подразделениях организован сбор предложений по улучшению производственных процессов. По итогам аудита было подтверждено действие выданного в 2023 году сертификата соответствия стандарту.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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