В Самаре 30 человек тушили пожар на ул. Некрасовская

В понедельник, 29 июля, примерно в 22:36 произошел пожар на ул Некрасовская, 46 в Самарском районе, сообщили в региональном управлении МЧС России.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое строение на площади 30 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 30 человек и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 23:12.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.