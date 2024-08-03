В Самаре стартовал ремонт дороги на ул. Санфировой

В ночь на 2 августа специалисты приступили к фрезерованию старого верхнего слоя покрытия проезжей части, сообщает мэрия Самары. На производство этого вида работ на площади порядка 9,3 тыс. кв. м отвели две ночные смены.

Дорога узкая, и рабочим приходится трудиться в стесненных условиях. Тяжелую технику стараются разворачивать максимально аккуратно, чтобы не повредить зеленые насаждения.

До начала фрезерования на участке отработали геодезисты.

"Согласно этим документам задаются слой, который нужно срезать, и уклон. И теперь мы "пробиваем" дорогу — создаем профиль. Самая сложная проходка — первая. Мы все делаем точно, чтобы в итоге получилось ровно, — пояснил оператор спецтехники Василий Ковров. — Техника оборудована компьютером. Следим за тем, чтобы были внесены правильные показатели и автоматика работала четко. Наш помощник — и так называемый мультиплекс с сенсорными датчиками. В итоге фрезерования на дороге не будет ям, "шишек" и изношенного полотна".

В дальнейшем люки инженерных коммуникаций (смотровых и дождеприемных колодцев), а их на участке более 50 штук, подрядчик поднимет на проектные высотные отметки, а также заменит крышки люков на современные (антивандальные и антишумовые).

"До устройства нового покрытия проезжей части также предстоит установить новые бордюры — более 700 погонных метров. На локациях, где не был предусмотрен борт, кромку дороги укрепим асфальтобетонным гранулятом. Кроме того, в формате пандусов сделаем выходы на пешеходные переходы. Для этого специально будет понижен бортовой камень. Рассчитываем, что на такие работы уйдет не менее двух недель, после чего можно будет заниматься укладкой асфальтобетона по основному ходу. В процессе охватим ремонтом и парковочные карманы", — рассказал начальник участка Владимир Качкан.

Производственный график будет увязан с работами ресурсоснабжающих организаций, которые должны привести в порядок свои сети.

В рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в текущем году в Самаре обновят семь объектов, названных в честь Героев Советского Союза. Данные участки дорог вошли дополнительный перечень. До конца августа их отремонтируют за счет добавочного финансирования, которое весной было выделено на реализацию дорожного нацпроекта.

Благоустроят следующие участки дорог местного значения: