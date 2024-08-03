В Самаре стартовал ремонт дороги на ул. Санфировой

В ночь на 2 августа специалисты приступили к фрезерованию старого верхнего слоя покрытия проезжей части, сообщает мэрия Самары. На производство этого вида работ на площади порядка 9,3 тыс. кв. м отвели две ночные смены.
Дорога узкая, и рабочим приходится трудиться в стесненных условиях. Тяжелую технику стараются разворачивать максимально аккуратно, чтобы не повредить зеленые насаждения.
До начала фрезерования на участке отработали геодезисты.
"Согласно этим документам задаются слой, который нужно срезать, и уклон. И теперь мы "пробиваем" дорогу — создаем профиль. Самая сложная проходка — первая. Мы все делаем точно, чтобы в итоге получилось ровно, — пояснил оператор спецтехники Василий Ковров. — Техника оборудована компьютером. Следим за тем, чтобы были внесены правильные показатели и автоматика работала четко. Наш помощник — и так называемый мультиплекс с сенсорными датчиками. В итоге фрезерования на дороге не будет ям, "шишек" и изношенного полотна".
В дальнейшем люки инженерных коммуникаций (смотровых и дождеприемных колодцев), а их на участке более 50 штук, подрядчик поднимет на проектные высотные отметки, а также заменит крышки люков на современные (антивандальные и антишумовые).
"До устройства нового покрытия проезжей части также предстоит установить новые бордюры — более 700 погонных метров. На локациях, где не был предусмотрен борт, кромку дороги укрепим асфальтобетонным гранулятом. Кроме того, в формате пандусов сделаем выходы на пешеходные переходы. Для этого специально будет понижен бортовой камень. Рассчитываем, что на такие работы уйдет не менее двух недель, после чего можно будет заниматься укладкой асфальтобетона по основному ходу. В процессе охватим ремонтом и парковочные карманы", — рассказал начальник участка Владимир Качкан.
Производственный график будет увязан с работами ресурсоснабжающих организаций, которые должны привести в порядок свои сети.
В рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в текущем году в Самаре обновят семь объектов, названных в честь Героев Советского Союза. Данные участки дорог вошли дополнительный перечень. До конца августа их отремонтируют за счет добавочного финансирования, которое весной было выделено на реализацию дорожного нацпроекта.
Благоустроят следующие участки дорог местного значения:
- ул. Гастелло от дома № 243Б по пр. Карла Маркса до Московского шоссе и от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой;
- ул. Карбышева на участке от ул. Блюхера до ул. Гагарина;
- проезд Мальцева в границах ул. Прожекторной и Заводского шоссе;
- ул. Санфировой от ул. Блюхера до Московского шоссе;
- ул. Красильникова от Болгарского переулка по ул. 9 линия и от дома № 74 по ул. 9 линия до ул. 12 линия;
- ул. Александра Матросова от пр. Карла Маркса до ул. Красных Коммунаров;
- ул. Зои Космодемьянской от Московского шоссе до ул. Георгия Димитрова.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.